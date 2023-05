Le Manitoba octroie 4 millions $ pour des organismes d’intégration des nouveaux arrivants

Le financement pour l’ensemble des organismes a doublé par rapport à celui de l’année dernière, détaille la province dans un communiqué.

La Société de la francophonie manitobaine (SFM), le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) et la Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM) font partie des bénéficiaires de ce fonds.

Pour l‘Accueil francophone, qui répond de la SFM , le financement est très important , afin de répondre à la demande grandissante. L'organisme reçoit 102 258 $ de la province.

On s'attendait à recevoir entre 80 et 100 nouveaux clients, mais cette année nous en avons desservi 143. Il y a eu aussi beaucoup d'anciens clients qui sont revenus. Maintenant qu’ils savent qu’on existe, ils reviennent pour toutes sortes de demandes , explique la directrice générale de l'Accueil francophone, Bintou Sacko.

Du côté de la FPFM , l’arrivée de familles de nouveaux arrivants, avec des enfants en âge d’être scolarisés, représente un défi d’adaptation.

On a consulté beaucoup de parents des nouveaux arrivants. On voit qu’il y a beaucoup d'incompréhension du système scolaire. Ils viennent de différents coins du monde ou le système scolaire et leur rôle en tant que parent sont différents , note la directrice générale de la fédération, Brigitte L'Heureux.

Avec les 49 000 $ qui leur sont alloués, ils vont pouvoir embaucher quelqu’un à temps partiel et développer des ateliers pour parents, pour leur expliquer le système éducatif manitobain .

Le CDEM , qui disposera de 192 500 $, veut que de nouveaux arrivants francophones pour combler les besoins dans les secteurs en pénurie de main-d’œuvre.

On va faire de l’immigration ciblée, c’est un plus , réagit la directrice de l’employabilité et de l’immigration du CDEM , Salimata Soro.

Ça va être des personnes de partout dans le monde, mais on va plus aller vers l’Afrique. On va chercher des candidats qui parlent français et anglais.

Elle précise qu’une des priorités du CDEM sera de tenter d'installer des immigrants pas seulement à Winnipeg , mais aussi dans les zones rurales du Manitoba.