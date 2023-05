Grève chez Agropur : un casse-tête pour minimiser les pertes et le gaspillage

Ce lait est donc redirigé vers de l'alimentation animale et la biométhanisation, ce qui entraîne une perte d'environ 200 000 $ pour les producteurs. Elle va être assumée collectivement. Les producteurs partagent les marchés et les revenus; donc, quand il y a des pertes, elles sont abordées collectivement , précise François Dumontier, directeur des communications des Producteurs de lait du Québec.

Il y a tout de même un grand écart entre le surplus et la capacité de traitement de l'usine. Les installations de Beauceville traitent hebdomadairement 3 millions de litres de lait, selon Guillaume Bérubé, le directeur des relations publiques d’Agropur.

Les syndiqués de l'usine d'Agropur à Beauceville ont déclenché une grève le lundi 8 mai. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Il y a un ensemble de vases communicants qui fait en sorte que la situation à Agropur nous occasionne un surplus de 8,4 millions de litres. Malheureusement, les conventions d'approvisionnement ne me permettent pas de [les] détailler , soutient le directeur des communications des Producteurs de lait du Québec.

Les producteurs affirment tout de même avoir pu acheminer 8 millions de litres de surplus dans d’autres usines de transformation de la province. De plus, environ 60 000 litres ont pu être distribués à des banques alimentaires, entre autres, avec la contribution d’Agropur.

L'usine d'Agropur à Beauceville, en Chaudière-Appalaches (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On commercialise du lait cru de la ferme, on ne peut pas envoyer des vans de lait cru dans les banques alimentaires, ça nous prend des partenaires transformateurs pour le transformer en produits laitiers, ou le pasteuriser et l’embouteiller , explique François Dumontier.

Les 185 employés d'Agropur sont en grève depuis le 8 mai dernier. Sans convention collective, les syndiqués réclament plus de flexibilité au sein de l'entreprise et de meilleurs salaires, notamment.

Lors du conflit de travail de l’été dernier à l’usine d’Agropur, plusieurs millions de litres de lait avaient dû être jetés.

Les Producteurs de lait du Québec avaient demandé que des actions soient prises au niveau législatif pour éviter le gaspillage alimentaire. On avait fait différentes demandes pour que les transformateurs puissent devoir prendre des quantités de lait pour éviter le gaspillage, mais pour l’instant il n’y a pas de solutions qui ont été présentées , se désole le porte-parole des producteurs.

Capacité réduite

Agropur a demandé à ses autres usines de transformer plus de lait pour la durée du conflit. Elle a aussi gardé quelques opérations en marche à Beauceville malgré la grève, notamment pour la fabrication de beurre et la découpe de fromage. On est capable de faire un peu de découpes de fromage et fabriquer un peu de beurre avec l’aide de l’équipe de direction de notre usine , remarque Guillaume Bérubé, le directeur des relations publiques d’Agropur.

Le prix du fromage et du beurre a déjà augmenté dans les derniers mois, poussé par l'inflation. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La coopérative ne croit pas que le conflit de travail aura une incidence sur l’approvisionnement auprès de ses clients à court terme. Compte tenu de l’inventaire qu’on avait, le fromage, le beurre et la poudre sont des choses qu’on est capable de stocker pour une certaine période, contrairement au lait , souligne le porte-parole.

Agropur peut aussi déplacer au besoin une partie de la production qui se faisait à Beauceville dans d’autres de ses usines.