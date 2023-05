Gregory Charles chantera au 100e de la cathédrale d’Amos

Une messe, un dîner communautaire et des spectacles du pianiste Gaétan Roberge puis du groupe Attitude, formé de Véronique Lemay et Francis Bégin, seront offerts gratuitement durant la journée. Les comédiens des Productions du Raccourci seront eux aussi de la fête.

On procédera à l’inauguration du résultat des travaux de restauration réalisés ces dernières années à un coût qui a dépassé les 6 millions de dollars. Une structure honorant les donateurs de 5000 $ et plus à la campagne de financement de la Fondation Héritage, qui a permis d’amasser 2,3 millions, sera aussi dévoilée.

« On a hâte parce que ça va marquer la fin des travaux, qui sont complétés à 98 % et qui devraient être terminés d’ici là [le 9 juillet]. Les travaux se sont bien déroulés. Financièrement, c’est un succès aussi, et c’est fait pour les 100 prochaines années. » — Une citation de Ghislain Roy, président de la Fondation Héritage

Le chantier amorcé il y a deux ans a notamment permis d'effectuer tout le remplacement du parement extérieur en briques et en béton de la cathédrale d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ça va vraiment boucler la boucle et donner un coup d’envoi à la Fondation aussi. On a un programme d’entretien qui s’en vient. La Fondation Héritage va travailler à aller chercher les sous de façon à s’assurer de ne pas répéter les erreurs du passé pour avoir un bâtiment bien entretenu , poursuit M. Roy.

Construite en 1922 et en 1923, l’église qui devait devenir cathédrale en 1939 a été inaugurée le 18 juillet 1923.

Nouvelle facette

Le point culminant de la journée sera la présentation d’un spectacle de Gregory Charles et ses musiciens dans la cathédrale centenaire. L’artiste de renommée internationale avait d’ailleurs participé aux fêtes du 100e d’Amos en 2014. Célébrant ses 35 ans de carrière, Gregory Charles propose une sélection variée entre les classiques du rock et de la pop ainsi que des succès plus contemporains.

Nous sommes très contents, parce que ça fait un certain temps qu’il n’est pas venu ici, et on invite tout le monde de la région. La cathédrale est un monument qu’on peut qualifier de provincial, c’est un joyau. Ce serait important que les gens soient présents en grand nombre , soutient Ghislain Roy.

Ghislain Roy, président de la Fondation Héritage, a dévoilé la programmation de la fête du 100e anniversaire de la cathédrale d'Amos, dont le clou sera sans aucun doute le spectacle de Gregory Charles. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce spectacle haut en couleur permettra notamment à la cathédrale de montrer une nouvelle facette au moment où on cherche à dynamiser son utilisation et à lui ajouter de nouvelles utilisations.

Il n’y a pas une autre salle de spectacle qui a ce cachet-là, c’est officiel. Et il y a aussi l'acoustique. Je ne suis pas connaisseur là-dedans, mais c’est un autre gros avantage. Pour ce spectacle, on ne voulait pas nécessairement remplir : on veut que ce soit confortable, donc on va entrer à peu près 700 personnes. Mais la cathédrale pourrait en accueillir jusqu’à 900 , souligne Ghislain Roy.

Les activités dans leur ensemble sont offertes gratuitement, à l’exception du spectacle de Gregory Charles, pour lequel les billets sont déjà en vente au coût de 50 $ sur le réseau TicketAcces.net.

La nef de la cathédrale pourra accueillir environ 700 personnes pour le spectacle de Gregory Charles le 9 juillet prochain. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Belle mobilisation

Pour la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, ces célébrations marqueront le succès d’une belle mobilisation du milieu amossois et régional.