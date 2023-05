Baie-Comeau enregistre un surplus de 4,6 M$ en 2022

La Ville de Baie-Comeau a dévoilé ses états financiers pour 2022 en se félicitant de sa stratégie de contrôle des dépenses. La Municipalité a dépensé 508 646 $ de moins que prévu dans son budget en 2022 et se dégage un surplus de 4,6 millions de dollars.

Les élus municipaux ont adopté les états financiers lundi soir lors de la séance du conseil municipal. Un peu plus de 3,4 millions de dollars avaient été réservés pour équilibrer le budget pour l'année 2022, mais n'ont finalement pas été utilisés.

Ce surplus-là vient soulager le citoyen, mais aussi je dois dire que ce n’est pas parce qu’on a des surplus qu’on va dépenser davantage , précise la conseillère municipale Carole Deschênes qui remplaçait le maire Michel Desbiens lors de la présentation des états financiers aux médias.

Pour en arriver à un surplus de 4,6 millions de dollars, la Ville a enregistré des revenus supplémentaires de 3,3 millions de dollars, une économie de dépenses d'environ 500 000 $ et une conciliation à des fins fiscales de près de 800 000 $.

La conciliation à des fins fiscales inclut principalement un montant de 400 000 $ pour le déneigement et 100 000 $ pour la Fondation du Cégep de Baie-Comeau.

Surplus de 4,6 millions $ à la Ville de Baie-Comeau en 2022 Revenus supplémentaires : 3,3 M$

Économies sur les dépenses : 500 000 $

Conciliation à des fins fiscales : 800 000 $

De cette économie, il y a toutefois eu des dépassements de coûts dans les travaux publics d’environ 1 million de dollars, notamment en raison de l’augmentation du prix du carburant et d'une hausse du nombre de bris d’aqueduc, selon le directeur général de la Ville, François Corriveau.

Pour l'année 2022, je crois qu’on était autour de 125 bris d'aqueduc alors qu'auparavant on était plus à 25. [...] Ce qu’on me dit aux travaux publics, c’est que la situation se stabilise , ajoute M. Corriveau.

Le directeur général François Corriveau, la trésorière Jeanie Caron et la mairesse suppléante Carole Deschênes ont présenté lundi les états financiers 2022 de la Ville de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Baie-Comeau moins endettée à long terme

Pour ce qui est de la dette à long terme, la charge du citoyen continue de baisser depuis 2015 avec 49,5 millions de dollars, alors que la charge est proportionnellement semblable à celle de l’année précédente.

Évolution de la dette de la Ville de Baie-Comeau en 2022 Dette à long terme totale : 74 098 963 $

Dette à long terme à la charge des citoyens : 49 505 911 $

La mairesse suppléante, Carole Deschênes, rappelle que l’appareil municipal tente d’obtenir le plus possible des contributions gouvernementales du provincial et du fédéral.

On n’est pas pour dépenser à outrance. On va chercher les subventions qu’on peut pour le mieux du portefeuille du citoyen , mentionne Carole Deschênes.

Pour sa part, la trésorière et directrice des ressources financières et matérielles, Jeanie Caron, explique que le développement économique est une priorité pour augmenter les revenus.

Pour la taxe foncière, pour l'instant, on n’a pas de nouveau développement. Donc pas de nouvelles constructions qui viennent apporter de la valeur foncière. Le reste des revenus de fonctionnement, c’est stable. C’est là où on aimerait avoir une augmentation , explique la trésorière.

« On attend la hausse des revenus du côté du réseau électrique. » — Une citation de Jeanie Caron, trésorière et directrice des ressources financières et matérielles à la Ville de Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau s’attend à avoir une hausse des revenus en 2024 provenant de la mise à niveau du poste Bégin et de la vente de blocs d’énergie à des entreprises de minage de cryptomonnaie.