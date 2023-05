Sauver des nouveau-nés dans les airs et sur la route

« Tant pis! C’est un 34 semaines, je me permets de baisser la vitre! On n’a pas un 28 semaines, là! », lance l’infirmière Kathy Clavet, en ouvrant l’incubateur où se trouve un tout petit bébé en détresse respiratoire.

La tension est palpable à bord du petit avion-hôpital. Une équipe médicale spécialisée en transferts néonataux doit transporter un tout petit patient de l'ouest de la province jusqu’à Montréal.

Dis-moi ce que je peux faire pour t’aider! lance Kathy Clavet.

Bag-le , lui répond sa collègue inhalothérapeute.

Kathy Clavet installe une sorte de poche d’air connectée à la bouche du bébé. Elle presse à répétition sur le dispositif. Elle tente de l’aider à respirer.

74… Ça remonte! soupire l’inhalothérapeute au travers du bruit assourdissant des moteurs de l’avion-ambulance en plein vol. Elle suit les chiffres sur les moniteurs près de l’incubateur.

– Est-ce qu’on a un thorax qui soulève? Je ne le vois pas!

– Oui!

– Il est vraiment fragile.

Une mission unique en milieu hostile

Kathy Clavet est infirmière clinicienne à l’unité néonatale du Centre mère-enfant du CHUL , à Québec. Mais elle est surtout chargée du transport néonatal. Avec son équipe de 12 infirmières et 12 inhalothérapeutes, elle se promène partout au Québec pour venir au secours de bébés en difficulté.

« Le transport, c’est un milieu hostile. » — Une citation de Kathy Clavet, infirmière clinicienne à l'unité chargée du transport néonatal

Le bébé est soumis à des stresseurs. Que ce soit la température... Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. Ce sont des bébés qui sont malades.

Un incubateur et les équipements pour transporter les bébés prématurés ou en détresse respiratoire de partout au Québec vers les centres hospitaliers spécialisés en néonatalogie. Les nouveaux-nés sont souvent transférés vers Montréal, Québec ou Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Son équipe effectue autour de 400 transports néonataux chaque année. Environ 250 parcours en ambulance sur la route et 150 voyages en avion-ambulance du programme Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ).

Les soins sont critiques lors de ces transports. Les équipes doivent être prêtes et aussi bien équipées que dans un hôpital.

Il y a toujours un certain stress , avoue l’infirmière. Ce qu’on retrouve souvent, c’est des détresses respiratoires. Puis un bébé, c’est quand même difficile de prendre en charge sa respiration.

Kathy Clavet est infirmière clinicienne à l'unité néonatale et chargée du transport néonatal. Elle dirige une équipe de 12 infirmières et 12 inhalothérapeutes spécialisés en transports aérien et routier pour les nouveaux-nés. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Ses équipes sont prêtes en tout temps. Elles arrivent souvent dans de nouveaux milieux avec de nouveaux intervenants. Les destinations peuvent être autant dans le Grand Nord québécois que partout ailleurs en province. Les infirmières et les inhalothérapeutes doivent s’adapter et agir vite pour stabiliser leur patient.

Les minutes sont importantes, en transport néonatal. Plus vite on arrive là-bas, plus vite on prend en charge, mieux c’est pour le patient et sa famille.

Objectif : sauver des vies

La Dre Geneviève Tremblay est médecin néonatologiste au CHU de Québec. Elle a décidé de se spécialiser en transport néonatal. Aujourd’hui, c’est la directrice médicale de l’équipe de transport néonatal.

Elle explique qu’il est peu fréquent qu’un médecin embarque dans l’avion-ambulance avec les bébés lors des transferts. Les équipes sont déjà bien formées et le médecin demeure en général au bout du fil en cas de questions.

Le fait d’avoir une équipe spécialisée en transport, c’est prouvé dans les études que ça diminue les risques de complications et les risques de décès , explique Dre Tremblay. Donc c’est pour ça qu’on fait ça. C’est pour ça qu’on investit, que le gouvernement met de l’argent là-dedans.

Dre Geneviève Tremblay est médecin néonatalogiste au CHU de Québec. Elle est aussi la directrice médicale de l'équipe de transport néonatal. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les familles et la distance

La plupart du temps, les familles doivent rester derrière, le temps que les équipes médicales transportent les bébés vers les centres hospitaliers spécialisés. Certaines mamans ne peuvent parfois même pas serrer leur bébé après l’accouchement. Le temps presse trop.

Nos patients, en fait, c’est les familles, les parents! lance la Dre Tremblay. On va beaucoup communiquer avec eux. Quand malheureusement les familles sont encore dans leur région, on va les appeler.

Les équipes d’ambulance transportent un incubateur avec un bébé dans un avion-ambulance EVAQ. Photo : Radio-Canada

Une fois la situation stabilisée, et que l’état de la maman le permet, les parents sont ensuite transférés au chevet de leur nouveau-né.

Mais la période où le bébé part dans l’ambulance dans un incubateur est une tragédie pour certaines familles.