Le CFP d’Alma recherche des familles d’accueil pour ses étudiants étrangers

Près de quatre-vingts étudiants, pour la majorité en provenance de la France, sont attendus en août et en octobre.

Or, le taux d'inoccupation très bas, qui est de 0,3 % à Alma, l’un des plus bas de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, accentue la pression sur le CFP pour trouver des hébergements aux nouveaux arrivants. Il s’agit donc de l’une des solutions proposées pour pallier ce problème.

La pénurie de logements se fait grandement sentir à Alma où le taux d'inoccupation est de 0,3 %, l'un des plus bas de toute la région. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cette façon de faire permet ainsi de donner plus de marge de manœuvre aux étudiants québécois qui proviennent de l’extérieur de la région et qui cherchent aussi un logement.

L'intervenant en inclusion interculturelle au Centre de formation professionnelle Edgar Kambiré est également d'avis que les familles d’accueil sont un moyen efficace pour aider les étudiants internationaux à mieux s’intégrer dans leur nouveau milieu.

On sait tous qu’Alma est la ville de l’hospitalité. Est-ce qu’on peut intégrer quelqu’un sans qu’il sache la réalité, sans qu’il connaisse les coutumes de la ville? Impossible. La meilleure manière de le faire, c’est de faire affaire avec les familles d’accueil, ce qui permet aux familles d’accueil de partager tout ce qu’elles savent avec les étudiants. Cela permet aussi aux familles françaises qui envoient leurs enfants d’être plus rassurées , souligne M. Kambiré.

Edgar Kamiré est intervenant en inclusion interculturelle au Centre de formation professionnelle d'Alma. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le Centre de formation professionnelle (CFP) ne se fixe pas d’objectifs précis quant au nombre de familles qu’il souhaite recruter, mais il espère que celles-ci seront suffisamment importantes.

Les familles d'accueil vont recevoir un montant mensuel versé par l'élève ou par sa famille en guise de compensation. Ce montant pourra varier de 650 à 800 $ et comprend non seulement le foyer d’accueil, mais aussi trois repas par jour.