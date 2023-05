Procès d’Eric Wildman : la victime présumée aurait incendié la propriété de l’accusé

Le premier jour du procès d’Eric Wildman a débuté lundi, au palais de justice de Winnipeg. L’homme dans la mi-trentaine plaide non couplable à une accusation du meurtre au premier degré de Clifford Joseph, son voisin.

Lundi matin, l’accusé est arrivé à son procès menotté aux pieds et aux mains, accompagné de trois shérifs. Il a arboré un léger sourire tout au long de cette première matinée d’audience.

Le juge a commencé par donner ses instructions aux douze jurés qui seront chargés de déterminer, selon une preuve hors de tout doute raisonnable, si Eric Wildman a bien commis le meurtre. Le procès doit durer cinq semaines.

La victime, une personne peu recommandable, selon la Couronne

Dans la déclaration d’ouverture de la Couronne, Me Bryton Moen décrit Clifford Joseph, la victime, comme un voleur, un toxicomane et ajoute qu’ il trompait sa petite amie .

Le jour du crime, Clifford Joseph aurait tenté de voler l’accusé, dont la propriété était voisine à la sienne, le long de la route 94 à Stead. Il aurait également incendié l’atelier de réparation automobile et des voitures de l’accusé, peu de temps auparavant.

[La réputation de Clifford Joseph] ne justifie pas ce que l’accusé a fait , soutient l’avocat de la Couronne, Me Moen.

Selon la Couronne, Eric Wildman a assassiné Clifford Joseph. Il l’a frappé avec sa voiture, l’a transporté vers un autre endroit et l’a exécuté .

Seuls des os ont été retrouvés

Les ossements de Clifford Joseph ont été retrouvés plusieurs semaines plus tard et ont été analysés par un anthropologue judiciaire.

Sa mâchoire et une de ses jambes ont été cassées avant sa mort. Il a été abattu de deux balles dans le dos et d'une derrière la tête. Son corps a été retrouvé dans la nature plusieurs semaines après sa mort , a déclaré Me Moen.

Il a ajouté que malheureusement, son corps a servi de nourriture aux animaux . Une déclaration qui a suscité une exclamation de dégoût et d’horreur de la part de membres du public.

Eric Wildman aurait tenté d’effacer ses traces

Toujours selon la Couronne, Eric Wildman a d’abord affirmé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qu’il se trouvait chez une connaissance au moment du meurtre présumé, mais cette affirmation s’est avérée fausse, selon Me Moen.

Le 7 juin 2021, Eric Wildman aurait acheté un nouveau capot pour sa voiture pour remplacer l’ancien abîmé, qu'il aurait abandonné dans un magasin de pièces automobiles.

Le 9 juin 2021, il aurait pris contact avec la GRC de Selkirk, alors qu'il se trouvait chez sa mère.

Le 11 juin 2021, la GRC aurait trouvé la voiture de l’accusé abandonnée, à Winnipeg. C’est à ce moment que la police a suspecté Eric Wildman de meurtre et l’aurait sommé de rester chez sa mère, en vue de son arrestation.

Selon des faits admis par la Couronne et la Défense, l’accusé a alors pris un taxi jusqu’à l’aéroport, y a loué une voiture et a conduit toute la nuit vers Belleville, en Ontario.

Il a été arrêté dans une résidence d’une connaissance. Il s’est livré à la police après une période de négociations et a remis des armes et des munitions, dont il était propriétaire, à la police.

De nombreux témoins seront appelés à témoigner lors du procès, notamment la petite amie de la victime, des policiers, un anthropologue judiciaire et des connaissances de Clifford Joseph.