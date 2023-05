Les députés du Nouveau-Brunswick seront bientôt mieux payés

La semaine dernière, le leader parlementaire Glen Savoie a présenté un projet de loi pour augmenter les salaires des députés, des ministres et du premier ministre.

À 85 000 $ annuellement, le salaire des députés du Nouveau-Brunswick est le deuxième plus bas parmi les provinces canadiennes, après l’Île-du-Prince-Édouard.

« Si on regarde le niveau salarial aujourd’hui des députés, c’est ridicule, considérant la charge de travail. » — Une citation de Daniel Guitard, ex-président de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

L’ex-président de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Daniel Guitard, estime que les salaires sont nettement trop bas.

Selon lui, il ne tient pas compte du travail qu’effectuent les députés. Tu vas travailler sept jours par semaine, de six heures et demie, sept heures le matin, jusqu’à dix heures et demie, onze heures, jusqu’à minuit, ça c’est régulier, je peux dire.

Daniel Guitard, l'ex-président de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, estime que les salaires actuels des députés sont trop bas. Photo : CBC/Jacques Poitras

Après les augmentations, le salaire se retrouvera dans la moyenne des salaires versés dans des provinces de taille comparable.

Le salaire moyen des députés pour des provinces comme la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba et la Saskatchewan, est de 96 896 $ annuellement.

Selon les estimations dans le rapport de la juge à la retraite Margaret Larlee et de l’avocat G. Robert Basque, si le PIB avait été utilisé depuis 2008, le salaire d'un député aurait été de 93 126$, une augmentation de 9,56 %.

Le nouveau salaire de base des députés du Nouveau-Brunswick sera donc de 93 126 $. Il s’agit d’une augmentation de 8 126 $ annuellement, ce qui correspond à une majoration de 9,5 %.

Le salaire du premier ministre augmente

Le premier ministre Blaine Higgs verra son salaire annuel passer de 164 000 $ à 186 252 $. Ce salaire se situera au-dessus de celui du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, mais en dessous de celui du premier ministre de la Nouvelle-Écosse.

La personne qui occupera le poste de premier ministre après les prochaines élections générales recevra un salaire de 186 252$. Photo : Radio-Canada / PIERRE RICHARD

Dans leur rapport de septembre 2022, Margaret Larlee et G. Robert Basque, ont estimé que le salaire du premier ministre du Nouveau-Brunswick devrait être le double du salaire d’un simple député, comme c’est le cas pour le premier ministre du Canada.

Ainsi, comme le salaire d’un député au Nouveau-Brunswick sera de 93 126 $, celui du premier ministre sera de 186 252 $, soit exactement le double.

Aussi, le salaire des ministres est établi à 66,6 % du salaire du premier ministre, ce qui donne 62 021 $, plus le salaire de base de 85 000 $, pour un total de 155 148 $. Ce salaire se rapprochera de celui des sous-ministres, dont le minimum est de 156 650 $.

Le salaire de ministre sera toutefois le plus élevé pour un ministre en Atlantique. Ainsi, à Terre-Neuve-et-Labrador, il est de 144 000 $, et il est de 138 000 $ en Nouvelle-Écosse.

Un gel des salaires de plus d’une décennie

Le salaire des députés du Nouveau-Brunswick est gelé depuis 2008, lorsque le gouvernement libéral de Shawn Graham avait adopté cette mesure, en pleine crise financière.

Si les Néo-Brunswickois veulent des jeunes personnes, des gens avec des familles, des gens que c’est pas la deuxième carrière, ils vont devoir ajuster les avantages sociaux. Si c’est pas fait, vous risquez d’avoir des personnes en fin de carrière, ou une deuxième carrière , estime Daniel Guitard.

En 2015, le gouvernement libéral de Brian Gallant avait réduit les surplus pour les ministres et du premier ministre. En avril 2022, cette réduction de salaire a pris fin, et le salaire des ministres est passé – en plus du salaire de base de député de 85 000$ – de 47 353 $ à 52 614 $, et celui du premier ministre de 67 150 $ à 79 000 $.

Un appui de tous les partis politiques

L’augmentation des salaires a été discutée au Comité d’administration de l’Assemblée législative, un comité qui réunit des représentants de tous les partis politiques, et qui se réunit à huis clos.

Tant les libéraux, qui forment l’opposition officielle, que le Parti vert, appuient les hausses de salaire, même si des divergences existent.

Je ne suis pas à l’aise , le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau.

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, dit que les verts ont insisté pour que les augmentations n'aient lien qu'après les élections de 2024. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le député vert dit que son caucus s’est battu au sein de ce comité pour que toute augmentation de salaire soit liée, par exemple, au pourcentage de hausse que reçoivent les députés fédéraux, ou encore au résultat des négociations avec les employés du secteur public provincial.

Si un gouvernement décide de geler les salaires des fonctionnaires, nos salaires sont gelés aussi. Si c’est 2 % qu’on négocie, nos salaires augmentent de 2 % aussi , dit-il, à titre d’exemple. Sauf que cette idée n’a pas été retenue.

Les verts ont ensuite demandé à ce que l’augmentation salariale ne soit pas appliquée aux députés déjà en poste, pour éviter que les élus ne votent leurs propres augmentations salariales. Après s’être battus pour tout le reste, on s’est battus à la fin pour que cette augmentation-là n’ait pas lieu avant novembre 2024 , explique Kevin Arseneau.

Cette idée a été retenue, et l’augmentation prévue n’entrera en vigueur qu’en novembre 2024, après les prochaines élections. Elle ne s’appliquera donc qu’aux députés et ministres qui seront nouvellement élus, ou réélus.

