Guylaine Tremblay de retour avec Les étés souterrains à La Licorne

Applaudi par la critique, ce premier solo théâtral avait ravi le public lors de ses premières représentations, en 2021. Il avait également été adapté à la télévision quelques mois plus tard. Le public de Québec pourra d’ailleurs découvrir ou redécouvrir la pièce peu avant sa vitrine à Montréal, soit du 22 août au 2 septembre au théâtre La Bordée.

De la danse et des supplémentaires pour Deux femmes en or

La Grande Licorne, la plus grande des deux salles du théâtre La Licorne, accueillera aussi Génération Danse du 10 octobre au 18 novembre.

Cette production de La Manufacture, la compagnie de théâtre maison de l’établissement, est une traduction d’une comédie dramatique américaine de Clare Barron. Elle raconte l’histoire d’une jeune troupe de danse prête à tout pour gagner une prestigieuse compétition, mais qui est rapidement rattrapée par la fièvre de l’adolescence, les rivalités en amitié et les conséquences de ses ambitions vertigineuses.

L’affiche de la pièce «Deux femmes en or», qui sera de retour en décembre. Photo : La Licorne

Mentionnons aussi que la comédie érotique Deux femmes en or, qui affiche complet jusqu’au 20 mai à La Licorne, sera de retour en salle du 5 au 21 décembre. La pièce irlandaise Ulster American, comédie noire campée dans l’univers de la création théâtrale, sera elle aussi présentée à la Grande Licorne du 6 au 24 février, après un premier passage en 2021.

Les codiffusions 5 Balles dans la tête, de Roxanne Bouchard, et la pièce coup de poing William Shakespeare’s as You Like It, de Cliff Cardinal, qui s’amuse avec les reconnaissances territoriales bâclées, sont aussi à l’horaire.

La Petite Licorne, de son côté, accueillera quatre pièces sur ses planches cette saison : Une pièce pour les vivant.e.x.s en temps d’extinction, de Miranda Rose Hall, S’aimer ben paquetée, de Cristina Moscini, Bénévolat, de Maud de Palma-Duquet et Fils manqués?, de J-F Nadeau.

Vous pouvez découvrir la programmation complète de La Licorne sur son site Internet.