Stellantis : un nouvel accord s’impose, mais il y aura des conséquences, selon des experts

Si la plupart des analystes ne se disent pas surpris de la décision de Stellantis de chercher des solutions alternatives pour sa future usine de batteries pour véhicules électriques à Windsor, plusieurs estiment qu'une renégociation de l'entente avec Ottawa pourrait avoir des conséquences à long terme sur l'industrie automobile en Ontario et au Canada.

[Stellantis] cherchent simplement à obtenir le meilleur soutien gouvernemental possible et c'est une façon de le faire , indique l'analyste automobile indépendant Tom Venetis.

Tom Venetis est un analyste automobile indépendant. Photo : (TJ Dhir/CBC)

La contribution d'Ottawa à l'usine de batteries à Windsor annoncée en mars 2022 doit s'élever à environ 500 millions de dollars. Une somme qui semble dérisoire comparativement à l'entente conclue en avril 2023 entre le gouvernement canadien et le constructeur allemand Volkswagen.

Cette entente prévoit un investissement de 700 millions $ du fédéral et de 500 millions $ de l'Ontario, en plus de subventions pour le coût de production de chaque batterie, soit de 8 à 13 milliards $ sur 10 ans.

La différence entre ces deux ententes : un programme de subventions à la transition verte aux États-Unis adoptée en août 2022.

Pour David Booth, rédacteur principal à Driving.ca, la direction de Stellantis aurait dû être plus patiente lors de la négociation de l'accord avec le gouvernement canadien.

S'ils avaient attendu deux ou trois mois, ils auraient pu soit construire l'usine aux États-Unis et obtenir cet argent, soit faire pression sur le gouvernement canadien pour qu'il leur donne le même montant , explique-t-il.

Selon Greg Layson n'importe qui peut toujours essayer de maximiser ses profits de la part du gouvernement fédéral tant que les négociations ne sont pas encore terminées. Photo : Dale Molnar/CBC)

Greg Layson, rédacteur en chef numérique et mobile à Automotive News Canada, estime qu'en investissant dans l'usine Volkswagen, le gouvernement canadien a créé un précédent et que tout le monde voudra obtenir plus d'argent de sa part.

Il s'agit d'entreprises qui veulent gagner de l'argent et qui vont obtenir les meilleures conditions possibles pour elles-mêmes et pour leurs actionnaires , explique-t-il.

« J'ai lu des tweets et des titres qui disaient : Donnez l'argent, Trudeau, vous l'avez fait pour Volkswagen. » — Une citation de Greg Layson, rédacteur en chef numérique et mobile d'Automotive News Canada

Rien de garanti

Même si le groupe automobile Stellantis a annoncé l'interruption du chantier de construction de l'usine au prétexte que le gouvernement canadien n'a pas livré ce qui avait été convenu , le président de l'Association canadienne des fabricants de pièces d'automobile reste optimiste.

Il devait y avoir une renégociation , croit Flavio Volpe.

« Nous ne faisons que l'observer en public à l'heure actuelle. Il n'est pas logique qu'une des parties se retire de cet accord et, en fin de compte, nous ne sommes pas si éloignés l'un de l'autre. » — Une citation de Flavio Volpe, président de l'Association canadienne des fabricants de pièces d'automobile

Benoît Charette, chroniqueur automobile est du même avis.

Je pense quand même qu’ils vont finir par s’entendre. Le projet est assez avancé. On a déjà la construction et des employés , rappelle -t-il.

Greg Layson n'est toutefois pas aussi affirmatif. Les gens de Windsor savent que tout est possible, raconte-t-il.

En 2003, Daimler-Benz à qui appartient alors Chrysler a en effet abandonné un projet d'usine de peinture. La construction de cet atelier d'un million de mètres carrés avait commencé en 2000 dans le cadre d'une rénovation de plus d'un milliard de dollars de l'usine d'assemblage de camions située sur la rue Pillette à Windsor pour produire un nouveau modèle. Le ralentissement économique et le manque de soutien gouvernemental mettent fin au projet.

L'usine de peinture a été construite et n'a jamais été utilisée. Il existe donc un précédent selon lequel un constructeur automobile peut se retirer et partir avant même d'avoir terminé la construction de l'usine , souligne M. Layson.

« Ne pensez pas un seul instant qu'un constructeur automobile n'arrêtera pas la construction d'une usine, car il le fera, et il l'a déjà fait. » — Une citation de Greg Layson

Des conséquences à long terme

Si Stellantis décide de construire l'usine de batteries ailleurs, cela pourrait avoir un effet domino au niveau local, poursuit Greg Layson.

D'abord sur les fournisseurs. Je crois que Magna va produire des unités de logement pour ces batteries, et c'est donc une autre usine qui pourrait partir en fumée , explique-t-il.

L'avenir de l'usine d'assemblage de Windsor pourrait aussi être hypothéqué.

« L'usine d'assemblage de Windsor est censée utiliser les batteries de cette nouvelle usine. Si cette nouvelle usine ne se trouve pas à Windsor, le nouveau produit censé fonctionner avec ces batteries sera-t-il fabriqué à Windsor ? » — Une citation de Greg Layson, rédacteur en chef numérique et mobile d'Automotive News Canada

Selon Tom Venetis, les investissements futurs dans le secteur automobile pourraient aussi en souffrir si l'accord avec Stellantis n'aboutissait pas.

Cela envoie un message selon lequel nous ne sommes peut-être pas aussi engagés que d'autres dans le secteur automobile ou certainement dans cette partie du secteur, dans l'électrification , souligne l'expert.

Il affirme que les fabricants pourraient donc y réfléchir à deux fois avant de décider d'investir et de s'installer en Ontario.

À l'avenir, lorsque nous parlerons de la manière dont nous souhaitons attirer ce type d'entreprises en Ontario, ce sera peut-être beaucoup plus difficile parce que les gens diront : Vous avez eu l'occasion de le faire avec Stellantis et vous ne l'avez pas fait , lance-t-il.

Quoi qu'il arrive Greg Layson s'attend à ce que les deux usines, celles de Stellantis et celles de Volkswagen, soient les premières et dernières au pays.

Je ne pense pas qu'il y a d'autres usines de batteries pour véhicules électriques dans nos cartons après avoir en financé deux comme celles-ci, quel que soit le montant final donné à Stellantis, parce que nous ne pouvons pas continuer à subventionner les constructeurs automobiles , conclut-il.

Avec les informations de CBC