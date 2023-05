Pénurie de main-d’œuvre : un nouveau programme en thanatologie qui tombe à point

Une quinzaine de nouveaux étudiants sont sur le point de terminer leur première année au Cégep Notre-Dame-de-Foy. Le Cégep Rosemont à Montréal était jusqu’alors le seul établissement à offrir la formation.

Éva Hébert, étudiante et originaire du Lac-Saint-Jean, croit que l’ajout de ce nouveau programme incitera plus de gens à choisir le métier.

Éva Hébert, étudiante au Cégep Notre-Dame-de-Foy, a grandi dans une famille de thanatologue. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Montréal ce n’était pas toujours commode tout en fonction du lieu de résidence des gens , dit-elle.

Selon Annie Saint-Pierre, directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec, ce nouveau programme apporte d’ailleurs un nouveau souffle à l’industrie.

Il apporte beaucoup de réconfort, beaucoup d'espoir au niveau de la relève de la main-d'œuvre et on est convaincu que chaque étudiant va trouver du travail qui va les satisfaire , souligne-t-elle.

Les étudiants en thanatologie au CNDF peuvent se pratiquer à désinfecter les corps sur un mannequin avant de le faire sur de vrais corps. Il a été acheté aux États-Unis pour un montant de 120 000 dollars. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

En effet, comme tous les autres domaines, celui de la thanatologie est en pénurie de main-d’œuvre. On a besoin d’une relève formée, diplômée qui soit compétente sur le terrain , affirme le coordonnateur du programme Mitchel Fortin.

« On a un taux de placement qui est de 100 % actuellement. On dit à nos étudiants : "quand vous allez en stage, vous n’en sortez pas parce que vous êtes embauchés par l’entreprise.” » — Une citation de Mitchel Fortin, coordonnateur du programme

Demande en hausse

Avec le vieillissement de la population, les besoins en thanatologie seront d’ailleurs de plus en plus importants. C’est donc encore plus important de développer le programme , dit le coordinateur.

Avec 70 000 décès au Québec chaque année et une augmentation de 7 % du nombre de décès par an, dans quelques années, 100 000 décès seront enregistrés annuellement dans la province. Avec les mêmes employés, les mêmes infrastructures, on va manquer de bras tout à l’heure pour prendre soin de tous nos défunts au Québec, c’est certain , poursuit-il.

La Corporation des thanatologues du Québec représente 60 % des thanatologues dans la province. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

« Ce programme tombe à point. Il arrive au moment où on en aura de plus en plus besoin. » — Une citation de Annie Saint-Pierre, directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec

Près de 40 nouveaux étudiants de première année entameront leurs études au sein du programme en août 2023.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault.