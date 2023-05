Un campus de l’Université Concordia à Shawinigan

L’Université Concordia installera un premier campus en dehors de Montréal à Shawinigan. Le campus thématique consacré à la transition énergétique accueillera six chercheurs et une vingtaine d’étudiants.

L'initiative est née d’une entente entre l’Université Concordia, la Ville de Shawinigan et le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE).

La construction d’un nouveau campus devrait se faire sur l’avenue de la Transmission sur un ancien site industriel qui devra être décontaminé afin d’éventuellement être utilisé pour la future zone d’innovation de la filière batterie.

La première pelletée de terre ne se fera donc avant au moins un an. Le CNETE soumettra des plans au gouvernement du Québec dans les prochains mois. Selon la directrice générale du centre national, Nancy Déziel, le projet avance déjà bien.

Réaliser que l’une des plus grandes universités canadiennes décide de s’installer ici, nous remplit de fierté , affirme le maire de Shawinigan, Michel Angers, par voie de communiqué. Le travail de reconversion de notre économie, amorcé il y a quinze ans, place aujourd’hui notre ville sur l’échiquier mondial de la recherche .

Le campus thématique comprendra des laboratoires pour la recherche sur les minéraux critiques ou le recyclage de batterie, par exemple. Des lignes de production à l’échelle pilote seront aussi aménagées en vue de partenariats avec des entreprises locales dans le domaine de l’électrification des transports.

Des formations seront également offertes, notamment en autonomisation numérique, en cybersécurité et de en intelligence artificielle (IA).

La formation et la recherche sont au cœur du développement de la filière batterie et complémentaires aux investissements privés. Un milieu de recherche actif est essentiel pour que la région continue de se démarquer dans ce secteur d’avenir , insiste Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Le ministre affirme par ailleurs que cette annonce est la première d’une série de bonnes nouvelles économiques pour la ville de Shawinigan. Questionné sur la désignation officielle de la zone d'innovation que se partageraient Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour, Pierre Fitzgibbon estime que ce n’est qu’une question de temps.