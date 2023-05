Politique 713 : la Commission des droits de la personne rappelle Fredericton à l’ordre

La politique 713, entrée en vigueur en août 2020, établit les exigences minimales pour les écoles publiques et les districts scolaires du Nouveau-Brunswick, afin que les milieux scolaires soient sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+. Cette politique assure notamment aux élèves le droit d'utiliser le pronom de leur choix, comme il, elle ou iel pour les personnes non binaires. Elle assure également la présence d'une salle de bain non genrée dans toutes les écoles.

Selon la présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Claire Roussel-Sullivan, le gouvernement a le devoir de défendre la culture du respect, de l’égalité et de la dignité de toutes les personnes qui fréquentent l’école .

Le gouvernement a l’obligation morale, légale et constitutionnelle de protéger et de promouvoir ces droits de la personne et d’éduquer la population du Nouveau-Brunswick sur le fait que ces droits et ces obligations s’appliquent de la même manière à toutes les personnes de notre province , poursuit-elle.

Une manifestation en faveur de la politique d’identité de genre a eu lieu devant l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick samedi. Enseignants, parents, élèves et alliés ont brandi des drapeaux de la fierté et des pancartes faisant la promotion des droits et de l’éducation LGBTQ+ .

La semaine dernière, le gouvernement provincial a confirmé qu’il réexaminait la politique 713, à la suite de plaintes et de questions qu’il aurait reçues de parents et d’enseignants.

Le ministère de l’Éducation a aussi indiqué que la mise en œuvre de la politique s’était révélée peut-être trop large ou peu claire , selon elle.

L'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et des membres de la communauté LGBTQ+ craignent qu'une révision de la politique 713 mène à des reculs.