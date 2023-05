Les services de soins de santé mentale pour les jeunes sont « en crise », selon un médecin

Selon Services de santé Alberta (AHS), le nombre d'enfants nécessitant une admission à l'hôpital a bondi de 36 % entre 2018 et 2022. Durant la même période, le nombre d'enfants ayant besoin de soins de santé mentale lors de leurs visites aux services d'urgence a augmenté de 20 %.

Nous recevons un nombre incroyablement élevé de jeunes qui ont désespérément besoin d'aide , dit le Dr Sterling Sparshu, psychiatre pour enfants et adolescents et professeur adjoint à l'Université de Calgary. Il affirme que le système est en état de crise .

Cette tendance existait déjà avant la pandémie, mais elle s’est accélérée durant les restrictions sanitaires, selon le médecin qui traite des enfants aussi jeunes que 4 ans. Nous voyons des enfants de plus en plus jeunes avec des conditions sévères.

Dans le meilleur des cas, les jeunes et leurs familles attendent quelques heures aux urgences avant d’être admis dans le département de psychiatrie. Parfois, cette attente peut durer des jours.

Il est navrant de constater que lorsque des familles sont en crise, elles doivent attendre des jours avant de pouvoir passer des urgences à l’unité de soins de santé mentale , dit le Dr Sparshu.

Le nombre de visites pour des cas d'automutilation d’enfants de moins de 18 ans a également augmenté. AHS indique que le nombre de visites aux urgences à l'hôpital pour enfants de l'Alberta pour cette raison a bondi de 86,5 % entre 2018 et 2022.

De plus en plus de jeunes ont surtout besoin d'une intervention plus intensive et spécialisée plutôt que d'être vus par l'équipe des urgences , a déclaré le Dr Paul Arnold, directeur du centre de recherche sur la santé mentale Mathison à l'Université de Calgary.

Il ajoute que la cause de cette situation n’a pas encore été étudiée. Je ne crois pas que nous sachions vraiment ce qui se passe , dit-il en suggérant qu’elle pourrait être liée à l’utilisation des médias sociaux, au sentiment d’isolation durant la pandémie et aux problèmes économiques.

AHS tente de son côté de réduire les temps d’attente, en expliquant que la complexité des cas à traiter freine le diagnostic et le début des traitements. Nous faisons tout notre possible pour améliorer l’accès au système de soins de santé mentale et réduire le temps d’attente , précise Kerry Williamson, un porte-parole.

Il rappelle l'ouverture récente d’un centre de traitement, The Summit: Marian & Jim Sinneave Centre for Youth Resilience. Celui-ci peut aider 8000 jeunes patients et leurs familles par an.

Avec des informations de Jennifer Lee