Un nouvel album spectacle de Gordon Lightfoot sortira en juillet

Un nouvel et dernier album de Gordon Lightfoot, décédé il y a deux semaines à l'âge de 84 ans , sortira le 14 juillet. At Royal Albert Hall proposera un enregistrement inédit de la prestation de l'artiste à Londres en 2016.

Un représentant de Gordon Lightfoot a déclaré que le musicien avait fait part, dans les semaines précédant sa mort, de sa volonté de sortir cet album le plus rapidement possible. L'artiste avait aussi demandé à ce qu'aucun changement ne soit apporté à l'enregistrement.

En plus de ses succès les plus connus, l'album double comprend des chansons qui n'ont jamais apparu sur les albums spectacles précédents, notamment Beautiful et Don Quixote.

Gordon Lightfoot était un artiste prolifique. Il a offert son dernier spectacle à Winnipeg en octobre dernier.