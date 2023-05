Étudier les fonds marins de la baie des Sept Îles pour en connaître l’histoire

Ces jeunes scientifiques se sont ajoutés à la multitude de pêcheurs qui prennent le large régulièrement au port de Sept-Îles.

Ils n’ont pas besoin d’aller très loin pour chercher leur prise : le cœur de la baie des Sept Îles suffit. Ils creusent le fond marin pour étudier des sédiments accumulés au fil du temps.

Une carotte remplie de plusieurs couches de sédiments extraits de la baie des Sept Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

On utilise une approche paléoenvironnementale. On utilise les sédiments de surface dans la baie des Sept Îles pour savoir, actuellement ou récemment, ce qu'on retrouve d'un point de vue biologique et géoécologique. Puis, on vient prendre la carotte de sédiments et on vient rechercher ces mêmes indicateurs à différentes profondeurs pour voir comment ils se préservent dans le temps , explique l’étudiante en sciences géographiques à l’Université Laval, Sabrina Allard.

Sabrina Allard, étudiante en sciences géographiques et Louis-Joseph Brouillard, étudiant en biologie, tous deux à l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Avec leurs cueillettes du sol vaseux, ces chercheurs souhaitent faire le portrait de la récente histoire de la baie.

Chaque couche de sédiments recueillie leur permettra de mieux comprendre les changements naturels qui s'opèrent dans la baie depuis les dernières décennies.

Mon projet de recherche vise à analyser l’évolution de couverts de glace de la baie des Sept Îles. Je prends des sédiments pour comparer ce qu’on retrouvait dans la glace avec ce qu’on retrouve dans les sédiments, pour ensuite être capable de voir dans le passé , précise Sabrina Allard.

L'analyse des sédiments permettrait par exemple de déterminer si la couche de glace diminue bel et bien d'année en année dans la baie des Sept Îles.

« Ça nous permet de mieux comprendre les changements qui s’en viennent dans le futur. [...] C’est d’avoir une vision globale de l’environnement de Sept-Îles. » — Une citation de Sabrina Allard, étudiante en sciences géographiques à l’Université Laval

Une petite quantité de sédiments suffit pour retracer l’histoire, selon ces étudiants.

Avec un seul échantillon, on est capable de couvrir une période qui peut aller jusqu’à quelques décennies. Un centimètre correspond à une année. Donc, une vingtaine de centimètres pourrait hypothétiquement couvrir une période de 20 ans , raconte l’étudiant à la maîtrise en biologie à l’Université Laval, Louis-Joseph Brouillard.

Les effets de l’industrialisation sur l’écosystème de la baie des Sept Îles retiennent aussi leur attention.

Le développement des activités humaines, mélangé aux changements climatiques planétaires, a des impacts sur un écosystème. Donc, par différents indicateurs, on vient voir comment ça a évolué pour caractériser, puis pour comprendre l’état de notre écosystème , ajoute Sabrina Allard

Les travaux des chercheurs ont débuté il y a trois ans. Ces derniers estiment qu’il faudra trois autres années pour en connaître les conclusions.

D’après le reportage de Lambert Gagné-Coulombe