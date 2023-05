Un programme de gestion de l’alcool à Halifax, prend de l’ampleur

Le traitement vise à distribuer chaque jour une quantité modérée d'alcool à des gens qui ont des dépendances et qui ont un endroit où vivre.

S’il ne prenait pas d'alcool, il serait en désintoxication, ce qui les rendrait très malades , indique Marie-France LeBlanc, la responsable du centre de santé communautaire.

Elle ajoute que l’initiative connaît de grande réussite car elle permet aux participants de ne pas s'engager dans des activités criminelles pour avoir accès à leur dose quotidienne d'alcool.

Habituellement, ces gens ici n’ont pas l’intention d’arrêter de boire , explique-t-elle. Certains boivent depuis 30 ou 40 ans.

Marie-France LeBlanc est responsable du centre de santé communautaire du North End, sur la péninsule d'Halifax. Photo : Facebook/Marie-France LeBlanc

Le programme permet aussi de réduire la surintoxication, les dommages matériels, les conflits sociaux et ce qu'on appelle la consommation d'alcool sans boisson, où certaines personnes boivent du désinfectant pour les mains ou un autre produit contenant de l'alcool pour soulager leur dépendance.

Certains de nos clients étaient aux urgences 1, 2, 3 ou 4 fois par semaine , confie Marie-France LeBlanc à l'animateur de l'émission Le Réveil, Marc Babin. Les gens ne sont plus toujours à l'hôpital à cause de problèmes.

« C’est un grand succès, les gens ont une meilleure vie! » — Une citation de Marie-France LeBlanc, responsable du centre de santé communautaire du North End

La seule conséquence moins positive du traitement, c'est que les patients ont soulevé qu’ils s’ennuyaient

Ils boivent une certaine quantité [ d'alcool ] qui les rend encore très fonctionnelles , explique Marie-France LeBlanc.

Au fond c’est très bon, nos professionnelles sont en train de les aider avec de différents programmes qui peuvent faire pour que leur vie soit plus plaisante et plus productive.

Ce nouveau programme de gestion de l'alcool au centre-ville d’Halifax se poursuit et il a été adopté dans d’autres régions du Canada.

Avec les informations de l'émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L.