Un cortège jusqu’au palais de justice de Percé

Il y avait foule ce matin au palais de justice de Percé pour l’audience sur remise en liberté des deux hommes accusés d'être responsables de la violente collision qui a coûté la vie à Gabriel Noël, 19 ans, de Lavaltrie, et Dylan Samuel-Francoeur, 18 ans, de Gaspé.

Le décès de Gabriel Noël et de Dylan Samuel-Francoeur, survenu mercredi dernier, en début d’après-midi, à Rivière-au-Renard, ébranle toujours la communauté de Gaspé.

Un cortège d'une trentaine de véhicules, escorté par la Sûreté du Québec, a quitté, lundi matin, la halte routière de Gaspé en direction de Percé en hommage aux deux victimes.

Entre 70 et 80 personnes, des proches et des amis des deux jeunes victimes, étaient présentes à l’audience de Simon Dufort-Chouinard, 18 ans, et Marc-Jules Chouinard, 48 ans.

Leur audience sur remise en liberté a été remise au 30 mai à la demande de la défense. Les deux hommes qui ont comparu par visioconférence vont demeurer détenus d’ici là.

Les deux accusés ont compara par visioconférence. Photo : Radio-Canada

Simon Dufort-Chouinard de L’Anse-au-Griffon doit répondre à deux chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort. Son père, Marc-Jules Chouinard, a aussi été accusé de conduite dangereuse.

Selon la Sûreté du Québec, l'enquête tend à montrer que le véhicule des deux victimes aurait été impliqué dans deux collisions subséquentes sur la route 132.

L’enquête est maintenant sous la responsabilité des crimes contre la personne.

Avec les informations de Stéphanie Rousseau