Un jeu vidéo en monde ouvert du Seigneur des anneaux en préparation

Embracer, un mastodonte du jeu vidéo, a acquis en août 2022 les droits de propriété intellectuelle du Seigneur des anneaux et du Hobbit, des parcs à thèmes aux films en passant par les jeux de société, les séries télé et les jeux vidéo.

Le jeu vidéo en préparation, qui en est aux premiers stades de la production , selon le communiqué, sera offert sur consoles et PC.

Nous avons clairement l'ambition de créer des produits de divertissement de la plus haute qualité pour cette propriété intellectuelle , a indiqué Lee Guinchard, PDG de Freemode, une filiale d’Embracer, par voie de communiqué.

« Nous mettons tout en œuvre pour créer un MMO qui rendra justice à l'univers de la Terre du Milieu et ravira les joueurs et joueuses du monde entier. » — Une citation de Lee Guinchard, PDG de Freemode

Bien qu’Amazon Games ait une filiale à Montréal, c’est plutôt en Californie, à Orange County, que le jeu sera développé, soit par la même équipe que celle qui a livré le jeu massivement multijoueur New World.

Apporter aux joueurs et joueuses une nouvelle vision de la saga du Seigneur des anneaux est depuis longtemps une aspiration de notre équipe , a ajouté Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games.

Embracer n’a toutefois pas fourni de détails sur l’échéancier de la livraison du jeu vidéo.

L’industrie s’arrache la Terre du Milieu

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon se lance dans la création d’un titre massivement multijoueur basé sur l’univers de la Terre du Milieu. La première fois remonte à 2019, mais le jeu a été annulé deux ans plus tard.

Les jeux vidéo inspirés de l’histoire de J. R. R. Tolkien affluent : EA a récemment lancé le titre mobile Heros of the Middle-Earth, et le jeu de Gollum, reporté à maintes reprises, devrait être lancé en 2023.

Le titre massivement multijoueur The Lord of the Ring Online, lancé en 2007, est également toujours de la partie.