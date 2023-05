Le procès du policier Samuel Ducharme s’amorce

Près d'un an et demi après avoir été accusé d'agression sexuelle, le procès du policier Samuel Ducharme s'est ouvert lundi matin au palais de justice de Sherbrooke.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés dans la soirée du 19 août 2021.

Une ordonnance interdit d'identifier la plaignante au dossier et certains détails en lien avec cette affaire.

La présumée victime a été interrogée une partie de l'avant-midi par la Couronne. Longuement, elle a raconté ce qui se serait passé le soir des événements qui sont reprochés à Samuel Ducharme. Alors qu'ils discutaient, à plusieurs reprises, il lui aurait fait des allusions de nature sexuelle.

En fin de soirée, l'accusé aurait tenté de l'embrasser à deux reprises. La première fois, elle aurait été étonnée de son geste. Il aurait recommencé. Je lui ai dit non à plusieurs reprises que j'avais un chum et que je ne voulais pas , a raconté la victime à la cour.

Par la suite, Samuel Ducharme aurait commencé à lui flatter les cheveux. « Il m'a dit : "Va pas dans un coin sombre parce que tu ne sais pas ce que je peux faire" », a-t-elle ajouté. Il aurait continué ses gestes en lui léchant le coude, en l'embrassant sur le bras.

Avec émotion, la présumée victime a poursuivi son témoignage. Il a mis sa main sur ma cuisse, il la glisse lentement jusqu'à mon entrejambe. Quand il a été rendu à mon pli de l'aine, j'ai pris sa main et je l'ai remis de son côté.

Il aurait continué ses avances et, chaque fois, la présumée victime les aurait refusées. Malgré tout, il aurait flatté ses cheveux. J'abandonne le combat. Je le laisse faire. Je ne me laisse pas faire parce que j'ai envie, parce que j'ai du plaisir, mais parce que j'essaye de minimiser les dégâts , a-t-elle dit. Avant de partir, il l'aurait embrassée sur les joues. Il a commencé à me lécher la joue. Je me souviens que j'ai dû m'essuyer parce que j'avais de la bave sur les joues.

Des mois pénibles

Les mois qui ont suivi les présumés événements ont été très difficiles à vivre pour la présumée victime. À la cour, elle a dit qu'elle avait eu des problèmes de sommeil, de stress et d'anxiété. Elle a dû arrêter de travailler. J'essaye de prendre soin de moi. [...] J'essaye d'avancer dans ma vie même si elle est sur pause depuis un an et demi , a-t-elle raconté.

L'avocat de la défense a commencé son contre-interrogatoire un peu avant midi. Il se poursuivra en après-midi.

Rappelons que Samuel Ducharme avait été arrêté en novembre par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), car l'agression se serait déroulée alors qu'il était en fonction. Il avait été accusé quelques semaines plus tard.

L'été dernier, il avait été de nouveau arrêté dans un autre dossier. Il avait été accusé d'agression sexuelle. Les gestes commis auraient été faits en décembre 2011. Les deux dossiers n'ont aucun lien entre eux.

Le procès doit durer quatre jours.

Avec les informations de Marion Bérubé