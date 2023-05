Évictions des aînés : « Maintenant, c’est régulier »

Les appels pour signaler des évictions de personnes âgées sont de plus en plus nombreux selon des organismes de défense de droit au logement.

Le Bureau d’Animation et Information Logement ( BAIL ) constatent le phénomène à l'approche du 1er juillet.

« Retrouver un logement à ce temps-ci de l’année, en 2023, c’est extrêmement complexe et c’est là qu’il y a une détresse épouvantable chez les familles. » — Une citation de Nicole Dionne coordonnatrice au Bureau d’Animation et Information Logement

Le phénomène est récent selon Mme Dionne. On ne voyait jamais ça avant. Maintenant, c’est régulier. Toutes les semaines, on a des appels de résidents ou des membres de leur famille pour dire mon père ou mon frère vient de recevoir un avis d’éviction : qu’est-ce qu’on fait avec ça?

Nicole Dionne coordonnatrice au Bureau d’Animation et Information Logement, le BAIL. Photo : Radio-Canada

La pratique semble cibler fréquemment les aînés, une population peu encline à utiliser les démarches judiciaires pour faire valoir leurs droits , se désole Mme Dionne.

Les intervenants s'inquiètent particulièrement pour les personnes habitant un logement depuis de nombreuses années. Le loyer est relativement bas, les propriétaires vont chercher à les évincer pour les remplacer par quelqu'un qui va payer un loyer plus élevé. explique Cédric Dussault, l'un des porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec ( RCLALQ )

Un meilleur encadrement

Les intervenants sur le terrain réclament un resserrement des règles en vigueur.

À l'heure actuelle, le Code civil du Québec protège de l'éviction les personnes âgées de 70 ans et plus, ayant un faible revenu et logées depuis au moins 10 ans au même endroit.

Pour sa part, le RCLALQ demande que le processus d'éviction soit pris en charge par le Tribunal administratif du logement (TAL) et qu'il y ait un délai d'un an pour s'assurer que l'éviction était légitime et non frauduleuse.

Cédric Dussault du RCLALQ est convaincu que la solution se trouve également dans un meilleur contrôle des loyers de la part du gouvernement québécois pour empêcher les propriétaires immobiliers d'augmenter les loyers à leur guise.

« Il n'y a presque pas de contrôle quand il y a un changement de locataire. » — Une citation de Cédric Dussault du RCLALQ

Cédric Dussault, l'un des porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de Locataires du Québec (RCLALQ) Photo : Radio-Canada

Un travail de sensibilisation

Nicole Dionne conseille aux familles de demander de l'information auprès des organismes spécialisés en droit au logement. On demande aux locataires de nous contacter, au moins on va essayer de s'assurer que le processus est conforme, puis sinon leur donner les outils qu'il faut.

Avec les informations de Collin Côté-Paulette