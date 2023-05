L’ensemencement s’accélère en Saskatchewan, malgré un retard dû à la neige

Dans un communiqué, le gouvernement souligne que la saison a été retardée au mois d'avril en raison du temps frais et des tempêtes de neige du printemps. Les champs ont dû se réchauffer et s'assécher avant que les travaux puissent commencer.

Alors que les producteurs entreprennent l'important investissement que représente l'ensemencement de printemps, nous les encourageons à être conscients de leur environnement, à être prudents à la ferme , souligne le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit.

Nous demandons à tout le monde de faire attention au matériel agricole sur les routes pendant cette saison occupée.

C'est dans les régions du sud-ouest, du centre ouest et du nord-ouest que l'ensemencement est le plus avancé, indique la province. Le nord-ouest est en tête avec un taux d'avancement de 17 %, tandis que le centre ouest et le sud-ouest sont respectivement à 14 et 13 %.

Cependant, il progresse plus lentement dans les régions de l'est, où les chutes de neige ont été plus importantes et où l'eau dans les champs met plus de temps à disparaître.

« Dans le nord-est, l'ensemencement en est à 7 %, ce qui est supérieur à la normale pour cette période de l'année. Les régions du sud-est et du centre est ont des champs plus humides que le reste de la province et en sont à 3 %. » — Une citation de Extrait du communiqué

Les producteurs des régions du sud-ouest et du centre ouest s'attendent déjà à de la sécheresse de leurs champs et espèrent une pluie abondante , précise le rapport.

Les éleveurs des régions qui n'ont pas reçu de chutes de neige suffisantes s'attendent à des pénuries d'eau mineures à modérées au cours des deux prochains mois s'ils ne reçoivent pas de précipitations importantes.

La Saskatchewan abrite plus de 40 % des terres agricoles cultivées du Canada. La production agricole totale de la province a atteint près de 35 millions de tonnes en 2022, selon la province.