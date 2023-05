Une personne arrêtée en lien avec quatre incendies criminels à Trois-Rivières

Il est suspecté d’avoir volontairement allumé quatre foyers d’incendie sur des immeubles qui étaient habités au moment des faits , a indiqué lundi la police de Trois-Rivières, par voie de communiqué.

Les événements sont survenus dans des immeubles situés près du centre-ville qui étaient habités au moment des faits , affirme le corps policier. L'individu habite lui-même près du centre-ville, selon la police.

Personne n'a perdu la vie au cours de ces incendies.

L’homme a comparu par visioconférence. Il est actuellement détenu et devrait comparaître à nouveau cette semaine pour son enquête sur remise en liberté.

Les différents chefs d'accusation auxquels Denis Bourassa fait face, selon l'acte de dénonciation :

Article 433 a) du Code criminel du Canada : Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants : elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s’en soucie pas.

Article 434 du Code criminel du Canada : Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

Article 463 du Code criminel du Canada : Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions : quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.