Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard reporté en novembre sur la Nintendo Switch

Warner Bros et Avalanche Software demandent une fois de plus aux fans de la saga Harry Potter possédant une console Nintendo Switch de s’armer de patience : la sortie du jeu Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard est reportée au 14 novembre.

L’éditeur du jeu en a fait l’annonce le 12 mai dernier, le même jour que la sortie du jeu le plus attendu de l’année pour les propriétaires de console Switch, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Selon un gazouillis de la page officielle du jeu, le report était nécessaire par souci d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs et joueuses.

Le titre est sorti le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puis le 5 mai sur PlayStation 4 et Xbox One. À la suite de plusieurs reports, la console de Nintendo sera la dernière à recevoir sa version du jeu.

Lancée en mars 2017, la console de Nintendo, vieillissante, pose un défi pour les développeurs et développeuses. Ses performances sous les moyennes de l’industrie vidéoludique font creuser un fossé entre elle et les consoles de PlayStation et Xbox.

Le titre connaît un immense succès, avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus.