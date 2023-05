Bris majeur au centre de tri de Grande-Rivière

Depuis le début mai, les matières recyclables des MRC de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé sont expédiées temporairement à Rivière-du-Loup pour être traitées en raison du panne au centre de tri de Grande-Rivière.

Une barre de métal a probablement déchiré le tapis roulant du convoyeur, explique la directrice générale de la Régie, Nathalie Drapeau.

Mme Drapeau indique que ses équipes trouvent toutes sortes de choses dans le bac bleu, telles que des disques de frein, des grille-pains ou encore des bonbonnes de propane.

Les matières passent par un pré tri. On a des trieurs qui enlèvent manuellement les plus gros déchets, les trucs qui ne devraient pas se retrouver dans un bac bleu et qui pourraient nuire aux équipements. Des fois, ça peut arriver que ça passe tout droit , raconte-t-elle.

Faute de place pour entreposer les matières recyclables qui s'accumulent, la Régie doit donc expédier des matières recyclables en vrac jusqu'à Rivière-du-Loup, un aller-retour de 12 heures par camion. La matière continue toujours de rentrer et pas question d’envoyer ça à l’enfouissement , indique Nathalie Drapeau.

En tout, la réparation du convoyeur brisé et le transport des matières vers le Bas-Saint-Laurent vont coûter environ 100 000 $ à la Régie.

Selon la directrice générale, cet événement illustre les conséquences financières importantes d'une matière qui n'aurait pas dû se retrouver dans le bac bleu. On répète souvent aux citoyens "Mettez les bonnes matières au bon endroit". C’est un exemple concret de ce qui a été répété pendant plusieurs années , indique-t-elle.

« Ça tombe mal dans une année où on voulait mettre beaucoup d'efforts à réduire la facture. » — Une citation de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie

Nathalie Drapeau espère un retour à la normale au centre de tri d'ici la fin de la semaine.