« Pris avec le monopole de la SAQ », des distilleurs décident de faire des sauces BBQ

La microdistillerie La Ponce de Sainte-Claire, dans Bellechasse, s’est lancée le mois dernier dans la production de sauces BBQ aromatisées de ses gins et de son acerum. Soumis à une majoration perçue par la SAQ sur les ventes de spiritueux dans les lieux de fabrication, les propriétaires ont décidé de diversifier leur offre, « une façon de perdurer dans cette industrie ».

Charles-Hubert aide son papa David a mettre les sauces BBQ dans des boîtes. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On fait tout en famille, les enfants ne sont jamais bien loin , lance Véronique Labbé tout sourire. Copropriétaire de la microdistillerie La Ponce avec son conjoint David, elle cueille elle-même les aromates qui se retrouvent dans les gins. On voulait avoir une distillerie représentative du terroir , explique celle qui est aussi directrice de la production de la microdistillerie, ouverte en novembre 2021.

Par contre, Véronique Labbé désenchante lorsqu’elle pense à la majoration perçue par la SAQ sur toutes les bouteilles vendues dans la microdistillerie. On doit redonner une part à la SAQ pour couvrir les frais d’exploitation bien que [les spiritueux] soient vendus ici [et non en succursale].

Les sauces BBQ de la microdistillerie La Ponce sont aromatisées avec un spiritueux de l'entreprise. La couleur des étiquettes fait le lien entre les deux produits. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Elle cite l’exemple d’un des gins Le Sévérinois, qui est vendu seulement à la microdistillerie, mais qui est tout de même contraint aux règles de la SAQ . Le montant à remettre à la société d'État représente près de la moitié du coût de la bouteille, se désole-t-elle. Ça restreint de beaucoup nos possibilités de revenus , note la mère de quatre enfants.

Diversification BBQ

Considérant le monopole de la SAQ et la grande quantité de gins sur le marché, les propriétaires de La Ponce ont lancé des sauces BBQ pour se démarquer . Ils produisent deux sauces BBQ aromatisées avec leurs gins et une autre sauce plus sucrée aromatisée avec leur acerum à l’érable. L'acerum est un type de boisson obtenu par la distillation de l'alcool issu de la fermentation de la sève d'érable.

[Les clients] repartent avec un petit souvenir et c’est un petit revenu pour nous. Un revenu non négligeable pour faire face à la part remise à la SAQ sur les spiritueux.

« Pour frapper l’imaginaire des gens, sur une bouteille de spiritueux à 45,75 $ ou une sauce à 10,99 $, je fais à peu près le même montant au net. » — Une citation de Véronique Labbé, copropriétaire de la microdistillerie La Ponce

Du changement réclamé

Selon la SAQ , la majoration perçue sur une bouteille vendue 26 $ est de 13,28 $, soit 51,1 % de la facture. Si la bouteille est vendue sur les lieux de fabrication, un montant de 2,04 $ par bouteille représentant les frais de vente est enlevé et donné aux producteurs. Les taxes provinciales, fédérales et sur l’alcool représentent pour leur part la somme de 8,26 $, soit 31,7 %. Ce qui laisse un peu plus de 17 % pour le prix du fournisseur.

Un graphique illustrant les coûts liés à la vente d'un spiriteux de 26$. Photo : Source: SAQ

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) ne demande pas l’abolition de la majoration complète sur les lieux de fabrication, mais demande à Québec de faire la part des choses pour les ventes dans les microdistilleries, soit de ne pas percevoir les frais attribuables à la commercialisation du produit.

Ce qu’on revendique, c’est de ne plus payer la partie majoration qui représente les services non rendus de la SAQ [...] environ 15 à 16 % de la bouteille avant les taxes. Un montant significatif , affirme le président de l’ UQMD, Joël Pelletier. Qui plus est, les producteurs de vins, de bières et de cidres, eux, ne sont pas visés par la majoration de la SAQ .

Joël Pelletier est le président de l’Union québécoise des microdistilleries. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour Joël Pelletier de l’ UQMD , les distilleries sont un attrait touristique essentiel pour les régions et leur situation est précaire. Selon lui, le deux tiers des 70 microdistilleries au Québec sont déficitaires. Son entreprise, la Distillerie du St. Laurent, s'est placée à la mi-mars sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Pour lui, c’est le résultat de problèmes financiers causés par le contexte trop réglementaire qui doit maintenant être ajusté à la réalité en 2023.

Questionné sur le sujet lors de l’étude des crédits budgétaires le 3 mai dernier, le ministre des Finances Eric Girard a fermé la porte à un changement, en réponse à une question du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Le cabinet du ministre des Finances, Eric Girard, mentionne être sensible aux demandes des microdistilleries. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Par courriel, le cabinet du ministre Girard explique avoir mis en place des initiatives pour accommoder les microdistilleries. Il cite notamment, la vente de leurs produits sur les lieux de productions et le permis industriel qui leur offre un statut unique qui leur permet de produire sans limitation.

Un produit local

Plusieurs microdistilleries au Québec, comme La Ponce, dans Bellechasse, se trouvent dans des petites municipalités. Ce qu’on trouve déplorable, c’est que ça nuit un peu à l’industrie locale. Nous, on offre un petit service , explique Véronique Labbé.

Yvon Ouellet de la boucherie La bouchée double emballe une bavette de boeuf marinée dans l'une des sauces BBQ de la microdistillerie La Ponce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’entreprise a une cinquantaine de points de vente au Québec. La boucherie La bouchée double, située non loin de la microdistillerie, vend les sauces BBQ de La Ponce. Ils veulent mettre l’accent sur les produits locaux. Une des sauces BBQ a servi de marinade pour des bavettes de bœuf dans son présentoir à l’entrée.

Est-ce que l'avenir des microdistilleries passe par la diversification de leur offre? Les propriétaires de la microdistillerie La Ponce ont pris cette direction et ils espèrent voir la réglementation changer.

« Si on ne peut pas faire de sous dans notre boutique, malheureusement ça va fermer, d’où l’idée de créer de nouveaux produits. » — Une citation de Véronique Labbé, copropriétaire de la microdistillerie La Ponce

L'entreprise compte d'ailleurs lancer d'autres produits au courant de l'été en plus de faire des marchés publics pour se faire connaître davantage.