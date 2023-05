Le Bella Desgagnés affiche complet pour les forfaits croisière de la saison

Cette entreprise offre des croisières de sept jours à bord du Bella Desgagnés, de Rimouski à Blanc-Sablon, en plus de ravitailler les villages de la Basse-Côte-Nord qui ne sont pas reliés par une route.

Après trois années de pandémie, les touristes sont au rendez-vous. Le responsable des réservations chez Relais Nordik, Frédéric Laroche, précise avoir environ 2700 réservations cette année pour ce type de croisières.

Auparavant, notre meilleure année était 2019. Je vous dirais qu’on est en hausse d’environ 25 % de nos réservations par rapport à 2019 , explique-t-il.

« C’est un achalandage qui est plus élevé que ce qu’on n’a jamais connu depuis les débuts de Relais Nordik. »

Les croisiéristes proviennent de Montréal et Québec, mais aussi de l’Australie et du Royaume-Uni, selon M. Laroche.

L’agence de voyages Coste à Rivière-du-Tonnerre offre notamment des excursions en Basse-Côte-Nord dont l'une inclut un séjour sur le Bella Desgagnés.

Sa directrice générale, Alberte Marcoux, confirme qu’elle ne peut plus offrir de forfaits croisières à bord de ce navire.

Elle invite toutefois les voyageurs plus routards à visiter la Côte-Nord de manière plus aventurière à bord du Bella Desgagnés.

Parce qu’on sait qu’il n’y a plus de cabines disponibles, on est en train de préparer un dépliant pour ceux qui voudraient prendre le Bella Desgagnés, mais seulement en tant que passagers , explique la directrice générale en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

« Pour ceux pour qui ça ne leur dérange pas de faire un voyage un peu plus aventureux et qui voudraient débarquer dans ces communautés [de la Basse-Côte-Nord], on est en train de leur structurer des informations dans un document. »