La communauté francophone de l’Î.-P.-É est optimiste quant au prochain budget provincial

Selon Bruce Joshua, directeur général par intérim de la Commission scolaire de langue française, le recrutement de professionnels de soutien sociopsychologique représente l’un des besoins du réseau d’écoles francophones à l’heure actuelle.

« Cela fait déjà quatre ou cinq ans qu’on a un poste de psychologue qui est difficile à pourvoir [...] On a de plus en plus de défis socio émotionnels qui peuvent engendrer des petits défis dans la salle de classe. »