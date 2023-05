Verglas : le ramassage des branches est achevé sur les rues, on s’attaque aux parcs

Les arbres et les branches qui y sont tombés sous le poids de la pluie verglaçante seront ramassés dans les prochains mois, indique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

En entrevue à Tout un matin, M. Sabourin annonce comme une bonne nouvelle que l’opération de ramassage des branches sur la rue est achevée à plus de 99 %.

« Maintenant que le travail de ramassage sur rue est fini, on s’en vient dans les parcs. »

Cela prendra du temps, explique Sabourin, qui estime la fin des travaux vers la deuxième semaine de juin.

Il souligne toutefois deux exceptions pour le Mont-Royal et le parc Maisonneuve, où ce sera plus long. S’il vise la fin du mois de juin pour le parc Maisonneuve, il faudra patienter encore des mois sur le Mont-Royal. Ce sera au courant de l’été , répète-t-il.

Ce n’est pas une petite superficie. On va avoir besoin de l’aide du privé. On est en processus d’octroi de contrats , ajoute-t-il.

Le travail était titanesque, rappelle Philippe Sabourin. On a des millions d’arbres à Montréal. Durant la tempête du 5 avril, pas moins de 900 arbres sont tombés et des dizaines de milliers de branches doivent être récupérées.

« Au complexe environnemental de Saint-Michel, on a plus de 2000 tonnes de branches. Et c’est la pointe de l’iceberg. »