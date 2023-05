Les Prairies à risque de « sécheresses prolongées et plus de feux », selon des experts

Les provinces des Prairies pourraient faire face à des défis climatiques au cours de la saison à venir, notamment plus de sécheresses et de feux, selon des experts. Les prévisions d'Environnement Canada indiquent en effet que les mois de mai, juin et juillet devraient être plus chauds que la normale.

Certaines parties du nord de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba ont 70 à 90 % de chances de connaître des températures supérieures à la normale, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Des experts s'attendent donc à des problèmes d'approvisionnement en eau, à des incendies et à des sécheresses.

En effet, une grande partie de l'Alberta et de la Saskatchewan dépend de l'eau provenant de la fonte des neiges dans les Rocheuses pour réapprovisionner les cours d'eau en été.

Mais selon le directeur du laboratoire Coldwater de l'Université de la Saskatchewan, John Pomeroy, l'hiver dernier a produit l'une des plus faibles accumulations de neige qu'il ait vue.

En outre, la neige a également fondu environ six semaines plus tôt que prévu, sous l'effet d'un temps qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada qualifie d'anormalement sec .

D'après John Pomeroy, cela signifie que les cours d'eau traversant certaines parties des Prairies atteignent leur maximum maintenant, au lieu de juin et juillet. Cela pose des problèmes de stockage de l'eau pour l'irrigation [...] plus tard en juin , soutient-il.

Il pourrait notamment être difficile de remplir le lac Diefenbaker, une importante source d'irrigation et d'eau potable en Saskatchewan.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon les prévisions, une grande partie du Canada a de bonnes chances de connaître des températures supérieures à la normale en mai, juin et juillet. Photo : Environnement Canada

Un défi pour les spécialistes

La météorologue pour Environnement Canada Terri Lang affirme que les Prairies sont actuellement en train de sortir d'un schéma La Niña, où les températures plus froides de l'océan Pacifique prolongent l'air froid de l'hiver et provoquent des chutes de neige en fin de saison.

Toutefois, elle souligne que la transition vers les températures plus chaudes est plus brutale cette année. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pour amener le temps chaud et sec.

Terri Lang explique que ces conditions météorologiques laissent présager l'arrivée du phénomène El Niño.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a d'ailleurs émis un avis de veille pour le phénomène météorologique, qui pourrait se développer d'ici à juillet, mais Mme Lang estime qu'il est plus probable qu'il se développe pleinement d'ici à l'automne.

Elle ajoute que les météorologues pensent que cet épisode El Niño pourrait être plus puissant que les autres. C'est une contribution des changements climatiques. Nous voyons les températures grimper partout dans le monde et nous nous demandons ce que ça aura comme effet sur El Niño , note Terri Lang.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Agriculture et Agroalimentaire Canada indique qu’une grande partie des Prairies est « anormalement sèche », avec des zones de sécheresse modérée et des poches de sécheresse sévère. Photo : Ressources naturelles Canada

La professeure au département des sciences de la forêt et de la conservation de l'Université de la Colombie-Britannique, Lori Daniels, précise que les changements climatiques ont déjà augmenté la portée et la gravité des incendies dans l'ouest du Canada au cours des dernières années.

Mais l'arrivée prochaine du phénomène El Niño, plus chaud et plus sec, aura probablement aussi un impact sur le développement des incendies, selon elle.

Le démarrage rapide et brutal de cette saison des feux, avec des zones déjà brûlées en masse, lui rappelle 2016, année qui a vu l'incendie qui a ravagé Fort McMurray, en Alberta.

On se retrouve dans un phénomène sur plusieurs années et actuellement, nous sommes à risque pour des sécheresses prolongées et plus de feux , indique Lori Daniels.

Avec les informations de Ethan Williams