Le centre-ville de Jonquière ne sera pas pénalisé, assure Yannick Gagnon

Revenant sur le congrès de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a eu lieu au cours de la dernière fin de semaine à Sherbrooke, le député a été questionné sur la récente déclaration du président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary. La semaine dernière, le conseiller a indiqué qu’il y avait consensus au sujet du centre-ville de Saguenay au sein du conseil municipal.

Selon Yannick Gagnon, Jonquière ne perdra pas au change.

Dans les premières journées où j’ai été élu, les élus se sont entendus. C’est clair, il y a dix priorités. Il n’y a pas d’enjeu ou de chicane. Ils se sont concertés sur les dix enjeux. J’ai été sensibilisé à ces enjeux-là. Je les appuie et j’arrive avec les miens. Le centre-ville et notre rivière sont dans les plans. Mme Dufour est totalement consciente d’où on s’en va à Jonquière , a déclaré le député, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Yannick Gagnon repart enjoué du congrès de la CAQ et croit que diverses priorités ont été ciblées, notamment l’accès au transport collectif et l’adoption de mesures pouvant faciliter le retour des retraités sur le marché du travail, en contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Il se réjouit de l’issue du vote de confiance à l’égard du chef François Legault, selon lui un homme transparent qui a le Saguenay-Lac-Saint-Jean à cœur.

Il a parlé pendant presque deux minutes de quelque chose qui s’en vient dans notre région : l’aluminium vert , a fait valoir Yannick Gagnon, ajoutant que cette technologie est développée chez nous par l’entreprise Elysis.

Entre autres sujets discutés lors du congrès avec lesquels Yannick Gagnon se montre en accord, notons entre autres l’implantation de crédits d’impôt pour les personnes qui font du bénévolat.

Avec Frédéric Tremblay