Près de 100 feux brûlent sous une importante chaleur en Alberta

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Lundi s’annonce difficile pour les 1500 pompiers qui combattent près de 100 feux de forêt et de broussaille en Alberta. Environnement Canada a renouvelé son avertissement de chaleur pour le nord de la province.

Il y a 89 feux de forêt actifs dans la zone forestière en Alberta, dont plus d’une vingtaine ne sont pas maîtrisés. Des autorités municipales luttent quant à elles contre 6 feux dans des zones rurales. Près de 20 000 personnes sont évacuées.

Les températures seront de 10 à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières et avoisineront 30 degrés Celsius dans le Nord, mais le vent risque aussi de compliquer le travail des pompiers. La vitesse des vents va varier entre 10 et 20 kilomètres par heure avec des rafales qui vont atteindre jusqu’à 40 kilomètres par heure , dit Josée St-Onge, porte-parole de Alberta Wildfires.

« Le danger du vent est extrême. » — Une citation de Josée St-Onge, porte-parole de Alberta Wildfires

Elle ajoute toutefois que si des feux ont pris de l’ampleur durant la fin de semaine, les pompiers ont tenu bon. On s’attendait à ce que l'instabilité des feux s’intensifie dans la [majeure partie des zones touchées], et c’est ce qu’on a vu, mais comme les pompiers ont pu construire des coupe-feu, nous sommes en meilleure posture pour continuer à les combattre , dit-elle.

Cependant, Josée St Onge prévient que la période de forte combustion n’a pas encore été atteinte. C'est la période où les températures sont les plus élevées et où le combustible est le plus sec. Des feux peuvent encore éclater, car la végétation qui n’a pas encore brûlé peut toujours s’embraser.

Elle prévient que les conditions météorologiques augmentent également le risque de feux de forêt dans le sud de la province. Nous allons analyser la situation durant les prochains jours pour tenter de déterminer où le danger est le plus présent et être prêt à y déployer nos ressources, ajoute-t-elle.

Justin Trudeau fera escale à Edmonton pour rencontrer les militaires

Le premier ministre du Canada devrait rencontrer à Edmonton des membres des Forces armées canadiennes qui participent aux efforts de secours aux sinistrés des feux de forêt en Alberta.

L'ordre du jour du premier ministre prévoit que cette rencontre aura lieu en milieu de matinée.

Le nombre de personnes évacuées est passé à plus de 19 300, dimanche, en augmentation par rapport aux 16 500 personnes évacuées dans le bilan de la veille.

Après son escale à Edmonton, le premier ministre Trudeau se rendra en Corée du Sud pour y effectuer sa première visite officielle. À la fin de la semaine, il assistera au sommet des dirigeants des pays du G7 au Japon.

Avec des informations de La Presse canadienne