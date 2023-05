La saison du Five de Sudbury est terminée

L’équipe professionnelle de basketball de Sudbury n’a pas réussi à se remettre d’un passage à vide au 2e quart et l’Express de Windsor a remporté en 5 matchs leur demi-finale de la Ligue nationale de basketball du Canada (LNBC) grâce à une victoire de 108 à 99 dimanche après-midi, à l’aréna communautaire de Sudbury.

Le Five a connu un départ quelque peu lent, marquant ses premiers points après presque 3 minutes de jeu.

Ils ont toutefois terminé le premier quart en lion, détenant une avance de 8 points à la pause.

Le deuxième quart a toutefois été largement à l’avantage des visiteurs, alors que l’Express a marqué 36 points, contre seulement 16 pour le Five.

L’équipe sudburoise a notamment été incapable de marquer pendant plus de 5 minutes, après avoir pris une avance de 40-30 avec 7 minutes et 50 secondes à faire au quart.

L’Express a alors marqué 20 points sans riposte.

AJ Mosby fils, qu'on voit ici remettre le ballon en jeu, a été un des meilleurs pointeurs du Five de Sudbury dans la défaite, avec 19 points. Il en avait obtenu 35 dans le match précédent. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Le Five a connu une meilleure deuxième demie, réussissant même à reprendre brièvement les devants au 3e quart.

L’équipe visiteuse s’est toutefois sauvée avec la victoire avec 6 lancers francs réussis dans les 63 dernières secondes de jeu.

L’Express de Windsor affrontera le Lightning de London en finale de la LNBC .

London a battu les Titans de Kitcheners-Waterloo en quatre matchs dans l’autre demi-finale.

Jeremy Harris, joueur par excellence de la saison régulière

Jeremy Harris, du Five de Sudbury, a été nommé joueur le plus utile (Most valued player) de la ligue pour la saison 2023.

Il a entre autres obtenu une moyenne de 22,6 points par match, un sommet dans la Ligue nationale de basketball du Canada cette année.

Le fils du propriétaire de l'équipe Dario Zulich a présenté le prix à Jeremy Harris lors d'une cérémonie d'avant-match dimanche.

Le meilleur pointeur en saison régulière a toutefois dû se contenter d’encourager ses coéquipiers depuis le banc pendant la série contre Windsor, en raison d'une blessure.

Une nouvelle ligue l’an prochain pour le Five

La LBNC a annoncé vendredi que trois de ses quatre équipes se joindront à la nouvelle Basketball Super League (BSL), soit le Five de Sudbury, le Lightning de London et les Titans de Kitchener-Waterloo.

La ligue comptera des équipes au Canada et aux États-Unis.

Dans un communiqué, le chef de l'exploitation du Five, Bob Johnston, affirme que l’équipe a apprécié son passage dans la LNBC .

Il admet que les équipes ont souffert de la pandémie, notamment avant les restrictions à la frontière.

La LNBC est passée de 10 équipes à son sommet en 2018-2019, à seulement 4 pour les deux plus récentes saisons.

« Il est important que notre communauté et nos fidèles partisans du Five de Sudbury réalisent que la création de la BSL sera quelque chose de vraiment spécial. » — Une citation de Bob Johnston, chef de l'exploitation du Five de Sudbury

Les Rogues de Terre-Neuve, qui évoluait cette année dans The Basketball League, une autre ligue professionnelle nord-américaine, ont aussi annoncé leur adhésion à la BSL .

Restez à l'écoute, car la BSL annoncera l'ajout de plusieurs nouvelles franchises en Ontario et dans l'est du Canada au cours des prochains mois , peut-on lire dans le communiqué du Five.