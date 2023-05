Pourquoi pas boire un café en compagnie d’un policier?

L'activité se déroule le mercredi 17 mai de 9 h 30 à 11 h 30, au terminus de l’Université de Sherbrooke et au terminus du centre-ville.

Ce sera l'occasion pour la population d'échanger avec les patrouilleurs qui seront aussi présents dans les circuits d'autobus 8 et 14 de la STS. Le porte-parole du SPS, Martin Carrier explique l'importance de ce genre d'activités de rapprochement.

Souvent, nos policiers sont appelés à intervenir sur des événements. On règle le problème et on quitte ensuite. Prendre ce moment-là, ça nous permet d'avoir un regard différent, des discussions ouvertes. Souvent, les citoyens prennent l'opportunité pour nous parler de leurs problèmes personnels, de circulation, de fraude.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au cours de la semaine, des activités de prévention à propos des bals de finissants, de la conduite automobile et de la violence amoureuse sont aussi prévues dans des écoles primaires et secondaires.

L'objectif de la Semaine de la police est notamment de mieux faire connaître le métier de policier.