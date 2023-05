Une offre d’achat acceptée pour le Grand Séminaire de Rimouski

Une offre d'achat a été acceptée il y a quelques mois, confirme son directeur général, Raymond Joly.

La transaction n'est toutefois pas encore signée, puisque l'aspirant propriétaire souhaite effectuer certaines études afin d'évaluer le coût et la faisabilité d'un projet qu'il souhaite y réaliser. M. Joly ne peut révéler l'identité de l'acheteur, puisque son organisme est lié par une entente de confidentialité.

Il affirme toutefois que selon l'offre qui a été faite, un immeuble d'habitations communautaires pourrait être construit sur le stationnement du Grand Séminaire. Le bâtiment conserverait pour sa part sa vocation actuelle et son caractère patrimonial serait respecté.

Un immeuble à logements pourrait être construit sur le stationnement adjacent au Grand Séminaire de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

De l'argent pour la cathédrale

Le potentiel acheteur a jusqu'en janvier 2024 pour compléter la transaction, dont on ignore le montant. L'immeuble est toutefois évalué à 2,5 millions de dollars.

Si le Grand Séminaire est vendu, l'Archevêché de Rimouski, qui est propriétaire du bâtiment, utiliserait le tiers du montant de la vente nette pour financer les travaux de restauration de la cathédrale de Rimouski, qui sont maintenant évalués à 9 millions de dollars.

La Fabrique Saint-Germain a d'ailleurs à nouveau sollicité l'aide de Québec pour réparer l'église. On a demandé 4,2 millions de dollars pour réparer la toiture , indique son président, Jean-Paul Heppell.

La cathédrale de Rimouski a été fermée en novembre 2014. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

L'an dernier, la Fabrique avait réclamé 1,4 million de dollars et avait obtenu 420 000 $. La reconnaissance de la valeur patrimoniale de la cathédrale par le ministère de la Culture devrait toutefois aider à aller chercher un montant plus important, espère M. Heppell.

Le presbytère sera vendu

La Fabrique Saint-Germain compte aussi vendre le presbytère afin de pouvoir réinvestir le montant de la vente dans la cathédrale.

« On ne peut pas garder le beurre et l’argent du beurre. Aujourd’hui en 2023, il faut travailler nos actifs pour pouvoir compenser l’argent qu’on a besoin pour pouvoir rénover la cathédrale. » — Une citation de Jean-Paul Heppell, président de la Fabrique Saint-Germain

M. Heppell ignore cependant à quel moment l'immeuble pourrait être mis en vente. On est en train de travailler là-dessus , dit-il.

Le presbytère Saint-Germain, adjacent à la cathédrale, a été construit entre 1920 et 1921 par l'architecte Oscar Beaulé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

En attendant, la Fabrique Saint-Germain devra composer avec de nouveaux membres, puisque trois des six marguilliers qui y siégeaient ont démissionné ou annoncé dernièrement qu'ils ne renouvelaient pas leur mandat. L'un deux, Yvan Chouinard, dit avoir pris cette décision notamment car il n'était pas en accord avec l'idée de vendre le presbytère.

Dans mon esprit, c'est un ensemble patrimonial qu'il est impératif de conserver pour l'histoire , dit-il.

Selon le président de la Fabrique, Jean-Paul-Heppell – qui a été nommé par l'Archevêché en 2021 – il n'y aura pas d'élections pour les trois postes de marguilliers, dont les candidatures seront entérinées par Mgr Denis Grondin.

Une étude de faisabilité en cours

De son côté, l'Archevêché de Rimouski a décliné notre demande d'entrevue. Son économe diocésain, Dyno Périgny, précise toutefois dans un courriel que son organisation a mandaté une firme de consultants afin de réaliser une étude de faisabilité concernant la restauration de la cathédrale.

L’objectif de cette étude est de déterminer et de recueillir des informations auprès de diverses parties prenantes clés et ainsi mesurer les possibilités de succès du projet en tenant compte de l’environnement de marché, des exigences opérationnelles et des projections financières réalisées , indique-t-il.

Les résultats de cette étude doivent être connus au cours des prochains mois, après quoi Mgr Grondin sera en mesure d'accorder des entrevues, précise M. Périgny.