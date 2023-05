La vente des Sénateurs n’est pas seulement une question d’argent, selon des experts

La journée de lundi est la dernière pour soumettre une offre afin d'acheter l'équipe de hockey des Sénateurs d’Ottawa. Les candidats en lice s'efforcent de prendre l’avantage sur leurs rivaux. De son côté, le premier propriétaire de l’équipe assure que la course est désormais ouverte à tous.

Le groupe de Bruce Firestone a acheté les Sénateurs, il y a 33 ans, en tant que franchise d’expansion au coût de 50 millions de dollars. Selon ses estimations, le prix de vente pourrait atteindre maintenant un milliard de dollars.

Il y aurait six offres déposées, selon lui, mais ce n’est pas seulement une question d’argent. Si vous comprenez la psychologie des milliardaires, vous verrez qu'ils n'aiment pas perdre et qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse de l'ombre. Leur instinct de compétition est en éveil. Ils détestent perdre , a expliqué Bruce Firestone.

Bruce Firestone (à gauche) sourit lorsque les Sénateurs ont remporté la loterie pour obtenir le premier choix du repêchage de 1992. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Rusty Kennedy

Avant même que le processus de vente soit officialisé, le nom de l’acteur Ryan Reynolds était déjà au cœur des discussions et des passions. On a cependant appris, la semaine dernière, que Ryan Reynolds et le groupe Remington, unis dans une candidature pour racheter l'équipe, se retireraient de la course pour faire l’acquisition des Sénateurs d’Ottawa.

Au cours des dernières semaines, le rappeur américain Snoop Dogg s’est joint à une offre et le chanteur canadien The Weeknd aurait fait de même, selon Postmedia. Divers milliardaires et magnats de l’immobilier sont également de la partie.

The Weeknd, Snoop Dogg et Ryan Reynolds ont fait parler d'eux depuis le début du processus de vente des Sénateurs d'Ottawa. (Photos d'archives) Photo : Getty Images

Ce qu’il faut pour gagner

En fin de compte, il est peu probable qu'un propriétaire potentiel obtienne l'équipe sans le feu vert du commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, qui tient une carte de pointage pour classer les offres, selon Firestone.

Il ne se passe pratiquement rien dans la LNH sans que M. Bettman ne soit d'accord , a dit l’ancien propriétaire.

Selon lui, le tableau de bord de Gary Bettman classera les offres en fonction de la profondeur financière des candidatures, de leur sens des affaires et de leurs capacités immobilières, mais aussi de mesures moins tangibles telles que la confiance, la réputation et l’attrait des célébrités.

Il cherchera quelqu'un qui ne mettra pas la ligue nationale dans l'embarras.

Parole de Gary Bettman, le processus de vente des Sénateurs a été l'un des plus dynamiques depuis qu'il est commissaire de la LNH. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Économiste du sport à l'Université Concordia, Moshe Lander pense que les candidatures de célébrités ont un avantage certain sur les adversaires qui ne peuvent pas susciter le même enthousiasme de la part des partisans.

Les quatre autres ne sont probablement pas pertinents. Sinon, ils reconnaîtraient l'intérêt d'essayer de susciter leur propre engouement. Ils n'ont pas suscité l'intérêt des partisans.

Le professeur Moshe Lander s'est spécialisé dans l'économie du sport, à l'Université Concordia. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Forbes a récemment évalué les Sénateurs à 800 millions de dollars, mais la nouvelle de la vente imminente a fait naître l'espoir d'une vente autour du milliard de dollars.

Selon M. Lander, ce chiffre est le résultat de la vente des Penguins de Pittsburgh pour 900 millions de dollars en 2021, dans un marché du hockey similaire, et de la prise en compte de l'inflation. Avant l'annonce de la fin des candidatures, il estimait que le chiffre final serait de 1,2 milliard de dollars.

Les propriétaires actuels de l'équipe, les filles du défunt propriétaire Eugene Melnyk, se concentrent sans aucun doute sur ce chiffre. Mais M. Lander est d'accord avec M. Firestone pour dire qu'il y a beaucoup plus en jeu lorsque la ligue décidera d'approuver ou non l'accord.

L'argent est un élément important, mais ce n'est pas le seul , a réitéré le professeur.

Les deux filles d'Eugene Melnyk, Anna et Olivia, ont assuré la succession depuis la mort de leur père. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Selon M. Lander, les soumissionnaires devront montrer qu'ils peuvent trouver plus d'un milliard de dollars et expliquer d'où vient cet argent. Ils auront besoin d'environ 800 millions de dollars supplémentaires pour financer la construction d'un nouveau stade, ainsi que pour couvrir les frais de fonctionnement quotidiens.

Ils devront également prouver qu'ils sont là pour le long terme.

« Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'un groupe de propriétaires arrive et dise, au bout d'un an, qu'il ne peut pas fonctionner sur ce marché et qu'il veut partir. » — Une citation de Moshe Lander, économiste du sport à l'Université Concordia

Le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe a déclaré avoir rencontré six ou sept groupes intéressés ainsi que le commissaire Gary Bettman. L’élu a qualifié le niveau d'intérêt d'énorme vote de confiance pour la ville d'Ottawa .

Malgré ces rencontres, M. Lander estime que l'influence de la Ville sur la décision sera minime.

Mark Sutcliffe a accueilli Gary Bettman dans son bureau le 27 mars 2023. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Les célébrités pourraient être la cerise sur le gâteau

Pour la professeure agrégée de marketing à la Smith School of Business de l'Université Queen's, Tandy Thomas, la présence de célébrités est la cerise sur le gâteau pour les offres associées à The Weeknd et Snoop Dogg. Si les évaluations sont serrées, les avantages marketing d'une vedette peuvent faire pencher la balance.

Selon elle, la LNH devra trouver un équilibre entre une personne qui plaira à la base de partisans des Sénateurs, et une autre qui attirera un nouveau public à se passionner pour le hockey.

Il s'agit d'un équilibre délicat, car les amateurs du sport national des Canadiens ne sont pas des clients comme les autres.

Ce n'est pas la même chose que d'acheter du dentifrice ou d'aimer une marque. Pour beaucoup de partisans fidèles des Sénateurs, cela fait partie de leur identité. Ils ne considèrent pas l'équipe comme quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est leur équipe, c'est ce qu'ils sont, c'est leur famille.

Sur la patinoire, les Sénateurs sont assurés des services de Josh Norris, Brady Tkachuk, Drake Batherson, Thomas Chabot et Tim Stützle pour plusieurs années. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Tandy Thomas a estimé que Ryan Reynolds semblait être le choix le plus évident sur ce point, étant donné les liens qu'il a tissés dans son enfance avec Ottawa.

Ancienne directrice du marketing des Sénateurs de 2018 à 2019, Aimee Deziel, partage le même avis. Elle estime qu'il coche toutes les cases . Si elle travaillait toujours avec l’équipe, elle aurait secrètement espéré que l’acteur canadien soit son futur patron.

Il est le parfait [candidat] en termes de nationalité canadienne, de sympathie, de sens des affaires et de liens avec le marché actuel.

Les joueurs et les partisans des Sénateurs d'Ottawa ont fait une ovation à l’acteur Ryan Reynolds cet hiver. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Justin Tang

En revanche, les autres offres ne sont pas aussi évidentes. Snoop Dogg, en particulier, lui inspirerait une certaine inquiétude . Il pourrait faire l'affaire à Los Angeles ou à Chicago, mais le marché du hockey d'Ottawa est plus conservateur, selon elle.

Snoop Dogg a probablement la réputation la plus inégale , a-t-elle dit, ajoutant que les paroles de ses chansons et son association avec la culture de la drogue l'inquiètent.

Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin Cordozar Broadus, est Américain, et il s’est associé à un groupe, Neko Sparks, basé à Los Angeles. Le chanteur The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, est né à Scarborough, en Ontario. Il n’a pas de liens étroits avec Ottawa comme Ryan Reynolds, mais il ne fait pas face aux mêmes défis que le rappeur américain.

Ce qui est intéressant avec Snoop [Dogg] et The Weeknd, c'est qu'ils ont potentiellement la possibilité d'exposer le hockey à des groupes qui ne sont pas nécessairement associés au hockey, ou qui n'ont pas nécessairement grandi en ayant le hockey comme partie intégrante de leur culture , a analysé Aimee Deziel.

Le rappeur américain Snoop Dogg est l'un des premiers artistes à avoir amené la mode des chandails de hockey sur scène. Auparavant, les musiciens utilisaient seulement des chandails de football ou de basketball. (Photo d'archives) Photo : Wikimedia Commons / ceedub13

Une décision attendue rapidement

Moshe Lander s'attend à ce que les concurrents aient passé les derniers jours avant la date limite pour poser leurs candidatures à contacter le bureau de la Ligue nationale de hockey, à faire pression pour leur offre et à essayer de sonder Gary Bettman et les gouverneurs pour obtenir des indices sur l'endroit où ils devraient fixer leur offre.

Il s'attend à ce que la décision sur l'offre gagnante soit connue rapidement, compte tenu de toutes les tâches qui attendent les nouveaux propriétaires, dont le repêchage de la LNH à la fin du mois de juin ainsi que le coup d’envoi du marché des joueurs autonomes le 1er juillet.

Il faut que cela se fasse tout de suite , a déclaré M. Lander. On ne peut pas paralyser la franchise en laissant partir tous ces joueurs ou en n’en signant aucun parce que personne ne sait qui dirige. Cela va se faire très, très vite.