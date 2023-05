Un couple de Pleasant River fait don d’une terre au Fonds de la Nature de la N.-É.

Le terrain de Pleasant River est très précieux pour Wayne et Bertha (Birdie) Fiddes, mais le couple a choisi d’en donner une partie au Fonds de la Nature de la Nouvelle-Écosse pour le préserver.

Le couple de retraités de la Nouvelle-Écosse veut que les prochaines générations puissent en profiter.

Une grande partie des terres de la Nouvelle-Écosse a été coupée et il n'y a pas autant d'espace pour certaines espèces comme les coyotes rouges et les oiseaux, nous avons donc pensé qu'il était important de donner des terres , explique Bertha Fiddes.

La propriété de 16,2 hectares est un mélange de forêts et de zones humides. Elle se trouve à l'est du parc national Kejimkujik.

Le Parc national Kejimkujik est un joyau naturel du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

La terre appartient à la famille de Bertha Fiddes depuis les années 1850. Mais le couple est heureux de jouer un rôle dans l'héritage de conservation de la province.

Nous voulions nous assurer que la terre sera toujours disponible pour que d'autres personnes l'utilisent et aident à préserver la nature , partage Wayne Fiddes.

Les deux enfants du couple soutiennent aussi la décision malgré la valeur croissante des terres.

« C'est une belle longue étendue de propriété! » — Une citation de Bertha Fiddes, propriétaire du terrain

Bonnie Sutherland, la directrice générale du Fonds de la Nature de la Nouvelle-Écosse affirme que le terrain est une partie précieuse de l'habitat de la Nouvelle-Écosse pour diverses espèces et qu'il sera utilisé à des fins scientifiques et éducatives.

Le terrain fait partie de ce qui est considéré comme l'un des 11 lieux prioritaires pour la conservation au Canada à cause de sa biodiversité incroyablement riche , dit-elle.

La parcelle de terrain est un habitat essentiel pour des espèces comme les tortues mouchetées. Photo : Gracieuseté de Jeffie McNeil

Le territoire abrite un certain nombre d'espèces en péril et en voie de disparition, notamment les tortues mouchetées, les moucherolles à côtés olive, la paruline du Canada et la couleuvre mince. Bonnie Sutherland dit que la terre est un habitat essentiel désigné pour ces espèces.

« Un don de 16 hectares de terres est certainement important et une grande victoire pour la nature! » — Une citation de Bonnie Sutherland, directrice générale du Fonds de la Nature de la Nouvelle-Écosse

Elle ajoute que plus de 65 % des terres de la Nouvelle-Écosse appartiennent à des intérêts privés et que la plupart sont subdivisées en petites parcelles. Ce qui ajoute aussi de la valeur au terrain des Fiddes, c’est qu'il est près d'autres endroits déjà protégés et près de la zone sauvage Pu'tlaqne'katik que la province a protégée.

Le don des Fiddes est également un ajout aux terres de conservationDeep Brook , qui ont été données par leur voisin il y a de ça des années. Ça permet aux espèces de se déplacer et de se développer naturellement plutôt que dans une zone restreinte. C’est d’ailleurs ce qui a inspiré les Fiddes à faire don d’une partie de leur terrain.

Bertha et Wayne Fiddes se disent heureux de pouvoir encore accéder au terrain.

Nous pouvons toujours marcher sur la terre et profiter de la terre, mais ne pas l'endommager , explique Bertha Fiddes. Elle est toujours là et elle sera toujours là, donc tout le monde peut en profiter.