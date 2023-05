Électricité : François Legault veut moduler les tarifs à la baisse

Son ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, préfère pour sa part d'abord entendre ce que les groupes d'intérêt ont à dire.

L'incitatif va être une baisse dans les périodes où on a plus d'électricité disponible, il n'y aura pas de hausse, mais il peut y avoir des baisses , a déclaré le premier ministre lors d'une conférence de presse au terme du congrès de la Coalition avenir Québec, dimanche midi, à Sherbrooke.

Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement caquiste d'inciter les Québécois à économiser davantage l'énergie.

M. Legault n'a pas voulu évoquer la diminution de tarif qui pourrait être consentie.

Les surplus d'électricité d'Hydro-Québec fondent à vue d'œil et la société d'État, ainsi que le gouvernement, veulent économiser entre 8 et 25 térawatts/heures, selon les estimations, sur la production actuelle, en attendant la construction de nouveaux barrages.

Ce n'est pas le bâton qu'on va prendre, on va prendre une carotte, a tenu à préciser le ministre Pierre Fitzgibbon, en mêlée de presse. On peut convaincre les gens de changer leurs habitudes.

Selon lui, il manque actuellement d'incitatifs pour diminuer la consommation, ou la moduler, par exemple, pour éviter que simultanément, on recharge sa voiture, on actionne le lave-vaisselle et on lance un cycle de la sécheuse.

La consultation publique doit se dérouler durant tout l'été; un projet de loi doit ensuite être déposé.

Je pense qu'on va laisser la consultation se faire avant de se prononcer, a laissé entendre le ministre Fitzgibbon.

Un autre projet de loi pourrait également être proposé pour réformer la Régie de l'énergie, qui est responsable d'établir les tarifs d'Hydro-Québec.