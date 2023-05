Même si elle s’est élargie au fil des années, la coalition demeure essentiellement la créature de François Legault. Rien, semble-t-il, ne peut rompre le charme que le fondateur du parti conserve auprès de ses partisans.

Paul St-Pierre Plamondon ne lui a certes pas rendu la partie facile, en repoussant à 98,5 % le record du vote de confiance le plus élevé, à l’échelle de l’histoire politique récente, mais bien peu de choses sont à l’épreuve du chef caquiste. Ce dernier a remporté le vote avec un dixième de point de pourcentage de plus que son homologue péquiste, soit 98,6 % d’appui.

Beau joueur, le premier ministre a attribué ce résultat à la qualité de l’équipe de députés qui l’entoure, mais on aurait tort de sous-estimer l’ascendant qu’il exerce sur ses militants, qui le voient littéralement dans leur soupe.

Rien ne semble les ébranler, que ce soient les ratés vécus à la Société de l’assurance automobile ces derniers mois, le spectaculaire revirement du gouvernement sur le troisième lien, ou encore, la nomination comme juge d’un proche du ministre de la Justice.

Lors d’un panel auquel participait samedi la ministre des Transports, on a bien cru un instant qu’un militant de la Capitale-Nationale s’apprêtait à lui poser une question sur la promesse de construire un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Peine perdue, puisque la question portait sur un tout autre sujet. Geneviève Guilbault a paru elle-même déconcertée du fait que personne n’ose aborder la question directement durant l’exercice.

Parole de premier ministre, les seuls à lui avoir parlé de troisième lien durant la fin de semaine l’ont fait pour le féliciter de sa décision. À croire que personne à la CAQ n’a jamais vraiment cru au projet!

Des risques de l’unanimité

Le congrès du parti, samedi et dimanche, offrait aux militants la possibilité d'exprimer leur opinion sur différentes propositions politiques, de la construction de nouveaux barrages au projet d'un TGV entre Québec et Montréal, en passant par l'instauration d'un passeport culturel pour les jeunes. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il est vrai que les militants de la CAQ ont toujours été extrêmement disciplinés. Encore cette fin de semaine, les membres ont adopté sans grand débat la plupart des propositions qui leur étaient soumises. On cherche d’ailleurs encore laquelle aurait pu susciter la moindre controverse.

La discipline a bien sûr ses vertus. Accabler un chef qui vient à peine de faire élire 90 députés aurait été ingrat, tout comme il aurait été contre-productif d’affaiblir un premier ministre qui amorce tout juste son second mandat.

Être constamment encensé par les siens présente cependant des risques à plus long terme. Le plus important est sans doute d’en venir à confondre l’appui de ses membres pour celui des Québécois. Pendant une partie des mandats de Jean Charest et de Philippe Couillard, les militants du Parti libéral du Québec ont vécu dans un monde à part, apparemment imperméables aux soubresauts de l’opinion publique. On connaît la suite.

Si on peut difficilement comparer la CAQ et le PLQ , le premier ministre aurait toutefois tort d’ignorer les avertissements que lui ont lancés les plus récents sondages. À l’intérieur même de la CAQ , il est d’ailleurs possible que le vote exprimé cette fin de semaine ne reflète pas l’état d’esprit de l’ensemble des troupes. Il ne serait pas étonnant que les militants caquistes les plus déçus soient restés chez eux, loin de la fête, sachant que l’étalage de frustrations n’est pas dans le style de la maison.

Semblant s’adresser aux Québécois plutôt qu’à ses partisans, François Legault a d’ailleurs commencé son discours en rappelant les écueils inhérents à l’exercice du pouvoir. Des fois, on a des décisions difficiles à prendre. Des fois, on peut décevoir des personnes. C’est exigeant de gouverner.

Avec le score stalinien dont ils l’ont gratifié, François Legault doit toutefois se demander, en son for intérieur, quelle gaffe il faudrait bien qu’il fasse pour que ses militants s’échaudent le moindrement.