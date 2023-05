Coup d’envoi de la saison de l'Association de cricket de Regina

Au total 24 équipes vont compétitionner tout l'été pour remporter le championnat provincial.

Depuis quelques années, ce sport connaît un essor et le nombre d’athlètes ne fait qu’augmenter, constate Tarran Swanni, joueur et trésorier du club de cricket Regina Royals.

L'année dernière, entre 400 et 500 joueurs se sont inscrits au tournoi, c'est formidable. Et chaque année, depuis 2018, je constate qu'il y a de plus en plus de joueurs , explique-t-il.

L'engouement pour le cricket ne cesse de grandir à Regina et ailleurs en Saskatchewan, selon les clubs Photo : Radio-Canada

L'intérêt pour le cricket est tel que pour répondre à la demande, un troisième terrain consacré à la pratique de ce sport a été aménagé en 2020, et d'autres pourraient suivre.

Harshkumar Patel, joueur et membre de Regina Royals, explique que le cricket se développe à un rythme assez soutenu .

Cette saison, nous avons trois divisions, alors que les dernières années, il n'y avait que deux divisions dans l'Association de cricket de Regina .

Selon le président de l'Association de cricket de Regina, Rana Imran, plus de 1000 joueurs sont maintenant inscrits dans les différentes ligues de la Saskatchewan.

Par ailleurs, les talents locaux ont l'occasion de se faire valoir ailleurs, note M. Imran.

L'année dernière, nous avons emmené l'équipe de la Saskatchewan dans la coupe nationale et nous nous sommes bien débrouillés, nous étions troisième de notre groupe, et cette année, nous espérons obtenir une meilleure position là-bas , affirme Rana Imran.

M. Imran indique que le 28 mai, l'entraîneur de l'équipe nationale de cricket du Canada se rendra à Regina pour organiser une session de détection de talents. S'ils peuvent trouver quelqu'un pour l'équipe nationale, ce sera fantastique , espère M. Imran.

Le titre de champion de l’Association de cricket de Regina sera décerné à l’issue de la grande finale qui se tiendra le 10 septembre prochain.

Avec les informations de Lloyd Pasqualetti