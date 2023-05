Fermetures de RPA : Québec veut arrêter « l’hémorragie »

Il s’agit souvent de petites résidences, de moins de 100 résidents, incapables de répondre aux besoins d’une clientèle vieillissante et qui nécessite de plus en plus de soins. Une somme de 200 millions de dollars sur 5 ans a été annoncée dans le dernier budget pour donner un coup de pouce aux RPA .

Selon nos informations, à l’intérieur même du ministère des Aînés on conçoit que ce ne sera pas suffisant et qu’il faudra investir plus. Le but de la démarche à court et moyen terme est d’arrêter l’hémorragie .

Le ministère est en train de recenser le nombre de RPA en difficulté au Québec. Une évaluation préliminaire en a identifié 27.

Leurs propriétaires se sentent étranglés par leurs obligations. La pandémie a épuisé les employés. Ils doivent aussi fournir plus de soins, donc engager du personnel supplémentaire.

L’obligation d’installer des gicleurs représente également un lourd fardeau financier même s’il existe un programme d’aide gouvernementale.

Pour aider les RPA , le programme de l’allocation directe sera bonifié. Le financement sera lié aux besoins des résidents. Le propriétaire d’une RPA recevra de l’argent supplémentaire en fonction du degré de perte d’autonomie de la clientèle et la lourdeur des services qu’il doit offrir.

Cela devrait permettre de maintenir en RPA des gens qui autrement seraient transférés dans un centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Le financement sera prévisible et durable , nous a-t-on dit.

Quatre cent soixante-treize résidences pour aînés ont fermé au Québec depuis cinq ans. Près de 90 % d’entre elles comptaient moins de 30 unités et étaient localisées dans de petites communautés. En leur donnant un coup de pouce financier, le gouvernement espère maintenir des aînés dans le milieu où ils ont passé toute leur vie.