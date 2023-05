Une belle saison en perspective pour les clubs de golf de l’Est-du-Québec

La saison de golf a commencé et certains clubs en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent entrevoient une belle saison. Leurs dirigeants remarquent une hausse des demandes et des renouvellements d'adhésion. Certains clubs proposent même des tarifs réduits aux jeunes afin de les fidéliser et d’assurer la relève de leur clientèle.

Quelques golfeuses et golfeurs avaient déjà sorti bâtons et balles dimanche pour se retrouver sur le gazon du Club de golf de Matane.

Le club a commencé sa saison vendredi, en avance par rapport à d’habitude.

René Chouinard (à droite), directeur général du Club de golf de Matane, en compagnie d’un golfeur. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

On a tout mis en œuvre, les employés, les bénévoles, pour annoncer l'ouverture vendredi. La température était clémente, il faisait super beau, les gens avaient hâte, donc on est ouvert depuis vendredi et les gens semblent très heureux , raconte le directeur général du Club de golf de Matane, René Chouinard.

Mathieu, un golfeur rencontré sur le terrain, se réjouit de cette ouverture précoce. Pour un début de saison plus hâtif cette année, c'est vraiment super beau, un peu de vent, mais on a bien fait ça et on est bien content!

Le club de golf Boule Rock, à Métis-sur-Mer, a lui donné le coup d'envoi de sa saison samedi. Les dégâts causés par la tempête de Noël ont compliqué le travail de préparation du club.

Le club de golf Boule Rock, à Métis-sur-Mer, a fêté ses 100 ans d'existence en 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

On a fait des corvées depuis à peu près cinq semaines, avec des ouvriers qui nettoient le terrain, qui l'améliorent, qui le préparent. Bien entendu [on a eu] la perte de plusieurs arbres, des branches étaient disséminées sur le terrain. Il y a eu une charge qui était accrue cette année , explique le copropriétaire du Boule Rock, Jean-François Fortin.

Pour le Groupe JGS, qui en est à sa deuxième année d'opération du club, la saison s'annonce prometteuse. Une hausse des demandes et des renouvellements d'adhésion en témoigne déjà, selon M. Fortin.

Il semble y avoir vraiment une adhésion, une fierté, une appartenance des gens envers leur terrain de golf, qui nous permet même de récupérer de la clientèle qui, dans les dernières années, avait quitté le Boule Rock , mentionne-t-il.

Jean-François Fortin est aussi maire de Sainte-Flavie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

À Matane, la clientèle répond aussi présente, selon René Chouinard. Depuis quelques années, le club mène des opérations de séduction pour attirer les jeunes golfeurs afin d’assurer une relève de sa clientèle.

On a une clientèle très fidèle, on a beaucoup de jeunes, et ici, au niveau des juniors, depuis quelques années, on a mis ce qu'il fallait pour attirer les jeunes, les familles, avec des tarifs très agressifs au niveau de la famille. On veut que ce soit un sport familial et c'est ce que c'est devenu ici à Matane , indique M. Chouinard.

D’après le reportage de Marguerite Morin