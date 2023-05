Enthousiasme et fierté durant les Championnats de l’Est du Canada de gymnastique

Les meilleurs gymnastes des six provinces de l'Atlantique étaient à Sherbrooke cette fin de semaine à l'occasion des Championnats de l'Est du Canada . L’enthousiasme était à son comble autant chez les athlètes que chez les entraîneurs, réunis au centre sportif de l'Université de Sherbrooke.

C’est un événement d’envergure, c’est une première pour nous. Et c’est l'une des premières fois au Québec qu’un Championnat de l’Est est aussi gros , mentionne fièrement l’entraîneur-chef du club Shergym, David Altmeyer.

Le gymnaste Grégory Poulin a des étoiles dans les yeux lorsqu'il parle de son expérience. C’est vraiment plaisant, ça fait grandiose. Il y a de la place. Tu as l'impression de faire quelque chose d’incroyable , raconte-t-il.

Au total, pas moins de 700 athlètes originaires du Québec, de l'Ontario et des provinces maritimes ont été de la partie.

« On a décidé de le faire énorme pour les athlètes, afin qu’ils profitent au maximum de l’expérience. » — Une citation de David Altmeyer, entraîneur-chef club Shergym

J’ai donné le meilleur de mes capacités, avec l’équipe c’était vraiment l’fun, on a beaucoup de plaisir , mentionne Louis Groleau, le gagnant du camp des recrues RBC. Ce dernier en était à sa dernière compétition de gymnastique en carrière. Il s'initiera au saut à ski acrobatique, comme Marion Thénault. C'est du bon stress, je sens que ça va être le fun et je vais donner le meilleur de mes capacités dans mon nouveau sport.