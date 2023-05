Un nouveau régime de pension pour les travailleurs autonomes et des salariés au N.-B.

Au Nouveau-Brunswick, un nouveau régime de pension pour les travailleurs autonomes et les salariés des petites et moyennes entreprises semble bien accueilli.

Certains employés et les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'un régime de pension agréé collectif depuis le début du mois. La province s’est jointe à six autres qui offrent cette nouvelle option.

Un régime de pension agréé collectif est un type de régime à cotisations déterminées qui peut offrir un revenu de retraite aux employés et aux travailleurs indépendants qui n’ont pas accès à un régime de pension dans leur lieu de travail.

Selon le ministère des Finances du Nouveau-Brunswick, il s’agit d’une option supplémentaire à faible coût pour les petites et moyennes entreprises ( PME ), pour les cas où offrir un régime complet de pension leur serait trop coûteux.

Rachel D'Astous, propriétaire du spa DastousDio à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le 14 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Rachel D'Astous, propriétaire du salon de coiffure et d'esthétique DastousDio, à Dieppe, se réjouit de cette nouvelle option puisqu'elle cherchait des options pour offrir plus de bénéfices à sa quinzaine d'employés.

Elle note qu'elle a plusieurs jeunes employés, qui bénéficieront encore davantage de pouvoir profiter d'un tel programme aussi tôt. Ça va nous permettre d'offrir plus à nos employés , dit-elle.

Il s’agit d’un outil qui vient s’ajouter aux options que sont déjà les REER et les CELI , souligne Louis-Philippe Gauthier, vice-président pour le Canada atlantique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ( FCEI ).

Pour les PME , c'est un outil additionnel qui est plus adapté à leur taille. Et pour les travailleurs autonomes, c'est une opportunité de participer à un régime de pension , mentionne-t-il.

Le régime de pension agréé collectif cible aussi les travailleurs autonomes et leur permet de maintenir leur fonds de pension d'un emploi à l'autre.

Madeleine Blanchard Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Ça peut être quelque chose qui peut encourager les gens à devenir travailleur autonome ou à le demeurer une fois qu'on a des enfants et une famille, de ne pas avoir peur de dire : OK, je vais faire les projets qui m'intéressent, donc j'ai un peu plus de sécurité d'emploi ou par rapport à ma retraite , souligne Madeleine Blanchard, elle-même est travailleuse autonome depuis près de 18 ans.

Le Bureau du surintendant des institutions financières ( BSIF ), un organisme indépendant du gouvernement fédéral, s'occupe de la gestion des demandes à ce nouveau programme de retraite.

Une personne peut adhérer à un tel régime par l’entremise de son employeur si ce dernier choisit d’y participer, ou un employé peut communiquer directement avec l’administrateur du régime pour y adhérer, lit-on dans un communiqué du ministère des Finances du Nouveau-Brunswick.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau