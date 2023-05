À Moncton, hommage à L’Évangéline, le « journal qui n’aurait jamais dû mourir »

Pour l’occasion, des unes de L’Évangéline ont été dévoilées. Elles décoreront les murs du Moncton Press Club. C’est un moment de fierté pour Bernard Poirier, qui a été au journal de 1957 à 1967. Il était grand temps, dit-il, qu’un journal en français décore enfin les murs de l’établissement.

Fondé en 1887, le journal L'Évangéline est disparu en 1982.

Louise Imbeault Photo : Radio-Canada

Il faut le dire : c'est un journal qui n'aurait jamais dû mourir. C'est un journal qui était fort, c'est un journal qui était militant et on en aurait eu besoin encore , a affirmé samedi Louise Imbeault, qui a couvert pour L'Évangéline les affaires municipales à l’ère turbulente du maire Leonard Jones.

C'était une époque vraiment chargée sur le plan de l'identité acadienne , dit-elle. L'Évangéline, rappelle Louise Imbeault, a été le porte-étendard, le porte-voix des causes acadiennes de ce moment-là .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un portrait de Valentin Landry dans le journal L'Évangéline du 6 mai 1982. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Valentin Landry (1844-1919), natif de la Péninsule acadienne, a fondé L'Évangéline alors qu’il vivait à Digby, en Nouvelle-Écosse.

Le militant acadien créait ainsi une voix forte pour les Acadiens, qui s’est maintenue à travers les décennies.

La mission de toujours être là présent pour défendre les droits de tous les Acadiens et Acadiennes était une affaire incroyable , a expliqué le journaliste Normand Léger, samedi.

Les journalistes, les éditorialistes, les dirigeants, tout le monde a contribué à cette cause et c’est ça qui était intéressant.

Installé à Moncton à compter de 1905, L'Évangéline est devenu un quotidien en 1949 et l'est resté jusqu'à sa disparition. Témoin privilégié de cette époque, Bernard Poirier a rejoint le journal dans les années 1950.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La première édition du journal L'Évangéline, alors un hebdomadaire, a été publiée le 23 novembre 1887. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Celui qui a été rédacteur en chef de L'Évangéline de 1964 à 1967 se souvient de longues heures, des longues journées au service des Acadiens.

C'était une façon de montrer aux Acadiens qu'il y avait du potentiel, prenez des risques , a dit M. Poirier, samedi.

Bernard Poirier Photo : Radio-Canada

On n'était pas riches, c'est sûr. On faisait ça beaucoup pour gagner notre vie, mais aussi par militantisme, parce qu'on croyait en la cause , a renchéri Louise Imbeault.

Elle attribue à un malheureux concours de circonstances la fin du journal en 1982. Ce n'est pas vraiment parce qu'on n'était pas capable de tenir debout .

Ils avaient décidé que pour couper des dépenses , rappelle Bernard Poirier. Ils allaient couper des postes et d'autres employés pourraient couvrir ces postes-là. Et le syndicat n’était pas d’accord là-dessus.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le dernier numéro du quotidien L'Évangéline, paru le 27 septembre 1982, orne les murs du Moncton Press Club. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Il y avait quand même une institution que l'on aurait dû pouvoir garder debout et forte , a mentionné Louise Imbeault. Cela ne signifie pas que la voix des Acadiens ne résonne plus. Bernard Poirier et elle ont tour à tour salué samedi le travail de L'Acadie Nouvelle (Nouvelle fenêtre) , qui s’est dressé pour prendre la relève dans les années qui ont suivi la mort de L'Évangéline, ainsi que l’hebdomadaire Le Moniteur acadien (Nouvelle fenêtre) .

Les moyens de communication se multiplient. Je ne pense pas qu’ils se remplacent les uns les autres. Il y a des nouvelles formes qui se créent, et ça va être comme ça aussi pour la presse écrite , a déclaré Louise Imbeault.

D’après le reportage de Babatundé Lawani