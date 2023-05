PCU versée en trop : des remboursements pourraient être suspendus temporairement

L' ARC a envoyé plus d'un million de lettres à autant de Canadiens qui auraient reçu de l'aide financière pandémique, comme la Prestation canadienne d'urgence (PCU), sans y avoir droit.

L'Agence a repris ses démarches pour récupérer l'argent versé par erreur via un processus appelé « compensation », ce qui signifie qu'Ottawa utilise automatiquement l'argent des remboursements fiscaux et de certaines autres prestations pour régler les sommes dues par un citoyen à l'État.

Les personnes estimant qu'elles étaient admissibles aux prestations d'urgence qu'elles ont reçues, et qui souhaitent contester leur statut actuel, peuvent réclamer une révision auprès de l' ARC . Mais un certain nombre de Canadiens affirment que pendant qu'ils attendent cette décision, le gouvernement a suspendu leur remboursement fiscal et le versement d'autres prestations gouvernementales.

Je crois que ce que le gouvernement fait aux gens, et plus particulièrement aux gens comme moi, est dégoûtant , soutient Maxine Malamud, de Montréal.

Mme Malamud dit avoir réclamé la PCU lorsqu'elle était au chômage, au début de la pandémie. Depuis, dit-elle, elle a subi une blessure qui rend extrêmement pénible le fait de marcher.

Toujours selon la Montréalaise, lorsqu'elle a demandé, puis obtenu le crédit d'impôt fédéral pour personnes handicapées, à l'automne dernier, elle a découvert qu'elle devait 40 000 $ à l' ARC pour des paiements de la PCU qu'elle aurait reçus par erreur, selon le gouvernement.

Je ne vais pas en voir la couleur. Pas un cent, à cause de cet argent que, disent-ils, je n'avais pas le droit de recevoir , dit Mme Malamud. Et c'est faux; j'y avais droit.

La femme dit avoir contacté l' ARC et s'être fait dire qu'elle pouvait demander une révision de son statut, tant qu'elle pouvait prouver qu'elle avait gagné plus de 5000 $ au cours des 12 mois précédant la pandémie.

Mme Malamud soutient qu'après avoir envoyé les documents nécessaires à l'agence fédérale, elle n'a pas eu de nouvelles à propos de son dossier. Pendant ce temps, souligne-t-elle, le gouvernement suspend toujours le versement de ses prestations fiscales.

Des décisions « rapides » dans la plupart des cas, dit l' ARC

À l' ARC , on dit ne pas pouvoir préciser le nombre de Canadiens qui ont réclamé une révision de leur statut. L'Agence a récupéré environ 237 millions de dollars versés dans le cadre de la pandémie via le processus de compensation.

Appelée à réagir, la ministre du Revenu, Diane Lebouthillier, a invité CBC News à contacter l' ARC .

L'Agence, elle, a fait savoir que la durée de traitement d'un dossier dépendait de la situation.

Si une majorité de cas sont traités dans un court délai, l' ARC reconnaît que certains dossiers sont plus complexes que d'autres, et peuvent donc prendre plus de temps , a indiqué un porte-parole par courriel.

D. T. Cochrane, du groupe de pression Canadiens pour une fiscalité équitable, juge que le gouvernement manque à ses devoirs en retenant les fonds des personnes qui attendent une révision de leur statut.

En raison du fait que ces gens agissaient de bonne foi, il faut que le gouvernement agisse lui aussi de bonne foi , a-t-il dit. Particulièrement en tenant compte du fait qu'Ottawa a fait savoir, très rapidement, que l'État serait "aussi compréhensif que possible à propos de cette histoire".

Au Bureau de l'ombudsman des contribuables, on a annoncé, plus tôt ce mois-ci, surveiller des plaintes de la part de gens affirmant recevoir des lettres de réclamation de la part de l' ARC , malgré le fait que ces personnes ont remboursé le gouvernement.

En décembre dernier, le vérificateur général a rapporté que 4,6 milliards de dollars versés dans le cadre de la pandémie, en vertu de plusieurs programmes, avaient été transférés à des personnes inadmissibles à ces prestations.

Selon la loi, le gouvernement fédéral dispose de 36 mois, après le versement de prestations, pour confirmer si un paiement a été effectué correctement.