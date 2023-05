Une vente de garage pour soutenir les personnes avec des troubles anxieux

De nombreuses personnes se sont déplacées à la vente de garage organisée par Isabelle Labonté et son conjoint, Stéphane Tremblay, pour les encourager.

Pour une première journée, il y a de beaux montants, indique Mme Labonté. Puis, on a une boîte de dons aussi, donc les gens sont généreux. Ils achètent ce qu'ils ont besoin d'acheter, mais souvent, si on leur doit un ou deux dollars, ils vont nous dire de les garder pour la cause.

Avec l'argent amassé, la photographe de métier souhaite organiser une soirée festive caritative pour la fondation Phobies Zéro, qui soutient les personnes souffrant de troubles anxieux. Grâce à l’événement qui aura lieu cet automne, le couple souhaite lever les tabous sur l'anxiété.

On veut faire ressentir aux gens qui n'ont pas ressenti ce trouble-là comment on peut se sentir, ajoute l’organisatrice. Puis, parallèlement, montrer des trucs comment on peut s'en sortir et souligner le fait que c'est correct de vivre avec des troubles anxieux.

Une cause importante

Isabelle Labonté tient à s'impliquer notamment puisqu’elle vit elle-même avec des troubles anxieux. Depuis plusieurs années, elle confectionne des calendriers dont plusieurs sont vendus aux quatre coins du Québec pour aider Phobies-zéro.

Moi, dans le fond, les calendriers, j'ai commencé ça pour mes troubles anxieux parce que je n'ai pas pu avoir d'enfants, et parce que j'ai descendu très, très basse. Je le dis publiquement, j'ai pensé au suicide parce que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Pis, j'ai dit : "ce n'est pas vrai que la vie va m'avoir comme ça".

Elle encourage toutes les personnes qui sont touchées par les troubles anxieux à en parler pour sensibiliser la population. Avant, ce que les gens disaient c'était : "Voyons, ça se passe dans ta tête". Mais non. Oui ça se passe dans notre tête, mais ce n'est pas de notre faute. Donc, plus les gens vont être capables de le nommer, plus les gens qui n'ont pas ces troubles-là vont être capables de comprendre, et plus on va avancer.

En 9 ans, Isabelle Labonté et son conjoint ont amassé plus de 10 000 dollars pour différentes causes qui leur tiennent à cœur.

