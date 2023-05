Les Roughriders de la Saskatchewan entament leur camp d’entraînement à Saskatoon

Selon le défenseur Valentin Gnahoua, le premier jour d'entraînement a été consacré à l'apprentissage des bases du jeu.

Comme l'a dit le coach on va aller étape par étape, donc là on c'était pour apprendre les bases, on a appris vraiment les bases, comment placer quelques jeux de basiques, et au fur et à mesure on va augmenter le niveau

Le défenseur des Roughriders de la Saskatchewan, Valentin Gnahoua, explique que le camp d'entraînement de l'équipe a débuté avec douceur. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

D’ailleurs l’entraîneur Craig Dickenson a lui-même choisi d'y aller doucement avec ses joueurs pour le premier jour d'entraînement.

Nous voulions pousser un peu, mais aussi être conscients qu'ils venaient de prendre l'avion et de conduire, et nous ne voulions donc pas aller trop loin , explique Craig Dickenson.

Le centre-arrière de l'équipe Bruno LaBelle n'a pas caché son enthousiasme de retrouver le terrain et ses coéquipiers.

On a eu une belle journée […] c'est excitant d’être de retour, d’embarquer sur le terrain après 6 mois de patience et d’attente donc, c’était une bonne journée je suis contente d’être ici.

Le centre-arrière du Vert et Blanc de la Saskatchewan voit l'arrivée du quart-arrière Trevor Harris comme un atout important pour l'équipe. Photo : Radio-Canada / Camille Cusset

Après une saison difficile, les Roughriders de la Saskatchewan espèrent surtout rebondir cette année, et l'entraîneur mise sur la cohésion de l'équipe, notamment avec l'arrivée de nouveaux joueurs comme Trevor Harris.

Bruno LaBelle, a souligné que Trevor Harris apportera un avantage majeur au Vert et Blanc cette saison.

Je pense que Trévor Harris est un excellent quart-arrière, qui est très précis. Il a un très bon leadership. Au niveau offensif en termes de jeu puis de stratégie, je ne sais pas encore comment ça va se développer mais avec le quart arrière qu’il est je pense qu’on va avoir du succès , croit-il.

Comme chaque saison, chaque joueur veut gagner la Grey Cup donc c'est one goal, donc faut être le champion , soutient son coéquipier Valentin Gnahoua.

Des partisans attentifs

Malgré la chaleur, des dizaines de partisans ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe lors de ce premier jour d'entraînement.

Pour la deuxième fois en une semaine, les joueurs ont pu communier avec le public après le Rider Rally organisé le 7 mai dernier.

Nous espérons un vent de fraîcheur avec le nouveau quart-arrière et nous attendons de voir comment la saison se déroulera , lance une partisane.

Les choses ne peuvent pas être pire que la saison dernière, ais tu espères toujours qu'ils termineront à la première place , insiste un autre fan.

Le camp d'entraînement Coors Light se poursuivra jusqu'au 20 mai prochain, alors qu'un match opposant différents joueurs clôturera le rassemblement à 15 h.

Les Roughriders recevront les Lions de la Colombie-Britannique pour un premier match présaison le 27 mai.

L'équipe se rendra aussi à Winnipeg le 2 juin pour un autre match de présaison contre les Blue Bombers, selon un communiqué publié jeudi.

La saison 2023 des Roughriders de la Saskatchewan débutera le 11 juin à Edmonton, en Alberta, où ils affronteront les Elks.

Le match d'ouverture à domicile est prévu le 16 juin à 19 h, face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Avec les informations de Camille Cusset