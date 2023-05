De nombreux courtiers immobiliers délaissent la profession

Effectivement, on peut voir qu'il y a une baisse , note Guillaume LaBarre, chef de la direction à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Cette baisse survient chaque année à la date limite du renouvellement de la licence. Or, l'ampleur est particulière cette année.

Ce qu'on a vu dans les deux dernières années, durant et à la sortie de la pandémie, on a vu un engouement très grand pour la profession de courtier. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi durant la pandémie. Il y a des gens qui ont eu des baisses de revenus et ont cru intéressant de s'inscrire et de se former comme courtier. C'est ce qui explique le sommet historique de 2022 , note M LaBarre.

« Le marché, l'effervescence ont expliqué cette hausse-là. Maintenant, en 2023, on sent que le marché devient plus stable. » — Une citation de Guillaume LaBarre, chef de la direction à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

Le nombre de courtiers pourrait toutefois augmenter au cours de l'année en raison de nouvelles inscriptions. Des jeunes continuent de s'inscrire à la formation, note Guillaume LaBarre.

Changer de métier

Chantal Journault fait partie de ceux qui ont pris la décision de délaisser la profession après 14 ans. Elle est propriétaire depuis peu d'une franchise Iron body fit, un centre d'activité physique situé à Val-Bélair, à Québec.

Bien qu'elle considère qu'il s'agit d'un métier extraordinaire , celui-ci vient avec son lot de défis, dont les longues heures de travail.

Au cours des dernières années, le métier s'est aussi complexifié, selon elle, notamment avec l'augmentation des offres multiples et la diminution du nombre de maisons sur le marché.

Les deux dernières années ont été un peu plus difficiles parce qu'on a travaillé beaucoup sur la recherche des maisons avec nos clients. On s'est rendu avec certains clients qui trouvaient leur coup de cœur, on faisait une offre d'achat, ça ne passait pas. Ce n’est pas facile. Ça nous oblige à faire vivre des déceptions à nos clients. Ça, j'ai trouvé ça difficile .

Chantal Journault fait partie de ceux qui ont pris la décision de délaisser la profession après 14ans. Photo : Radio-Canada

Lourdeur administrative

Depuis le mois de juin dernier, l'OACIQ a modifié certaines de ses règles.

Les changements viennent, entre autres, interdire la double représentation ainsi que le contrat de courtage verbal lors de transactions immobilières résidentielles au Québec. À l’instar du régulateur de la Colombie-Britannique, Québec interdit aux courtiers immobiliers de représenter simultanément les deux parties à une transaction immobilière et d’être liés par contrat de courtage à chacune d’elles , explique l'organisme.

Dans les faits, ces nouvelles règles ont eu l'effet d'ajouter une lourdeur administrative, selon Chantal Journeau. À un moment donné, la paperasse pour la paperasse, les gens veulent juste acheter une maison. Moi ça me décourageait .

Bien que Chantal Journault considère qu'il s'agit d'un métier extraordinaire, celui-ci vient avec son lot de défis, dont les longues heures de travail. Photo : Radio-Canada

Travailleurs autonomes

La baisse du nombre de courtiers surprend peu Anne-Marie Lussier, courtière immobilière chez Royal LePage Blanc & Noir, à Québec. Elle gère également du personnel de l'agence.

On a perdu quelques courtiers comme toute bannière. La majorité, ils ont renouvelé , témoigne la courtière.

Selon elle, les raisons de départs sont diverses : retraite, difficulté de la conciliation travail-famille et revenus instables. Ce n’est pas toujours facile. C'est des travailleurs autonomes. Les revenus ne sont pas toujours stables. L'enjeu ''après pandémie'' a été un peu plus complexe pour certains .

« Lorsque les courtiers commencent l'école, il n'y a personne qui va leur dire que ça leur prendrait un 20 à 30 000 dollars dans leur compte de banque parce qu'on est rétribué lorsque l'acte de vente est chez le notaire. Des fois, c'est souvent la grosse période de mai, juin, juillet, août, c'est des grosses périodes. Tant qu'ils ne l'ont pas vécu, ils ne vont pas le croire. » — Une citation de Anne-Marie Lussier, courtière immobilière chez Royal LePage Blanc & Noir, à Québec

Anne-Marie Lussier, courtière immobilière chez Royal LePage Blanc & Noir, à Québec. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que contrairement à la croyance populaire, un courtier a de nombreuse dépense, notamment en frais de bureau et en publicité. Pour faire un bon salaire, un bon courtier peut faire un 150 000$ pour un revenu décent. Il y a de l'argent qui sort.

Au Québec, avec la stabilité des taux d'intérêt, le nombre de transactions et les prix recommencent à augmenter un peu partout au Canada et cette tendance devrait se poursuivre.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe.