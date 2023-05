Les fleuristes et les restaurateurs débordés pour la fête des Mères

Chez les Fleurs Maltais à La Baie, la journée de la fête des Mères est la plus rentable de l'année. Le propriétaire Dominic Maltais a indiqué que plusieurs mois de préparation sont nécessaires afin de répondre à la demande. La fête des Mères, c’est vraiment la fleur de la fête, parce que tout le monde a des mères. Pour nous, en termes de chiffre d’affaires, c’est à peu près 20 % de l’année.

Dominic Maltais, propriétaire des Fleurs Maltais Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Selon M. Maltais, la fête des Mères est synonyme de bouquet de fleurs pour de nombreux clients qui y trouvent un moyen d’exception pour célébrer leur mère.

Historiquement, ça a toujours été une fête pour les fleurs, a-t-il assuré. Tout le monde a une mère, aussi, ça tombe le printemps, les gens sortent à l’extérieur, on s’achète des fleurs, les fleurs poussent. Donc, c’est un lien naturel. On prépare l’automne d’avant, en espérant que ça arrive à temps pour la fête des Mères. Pour la fête des Mères, on doit planter entre 10 et 15 000 tulipes.

Des restaurants bondés

De nombreux restaurants de la région affichaient complet dimanche, autant pour le déjeuner que pour le souper. Le Resto Roberto de Chicoutimi a même dû appeler l’ensemble de ses employés pour pouvoir bien répondre à la demande. Ce sont des réservations à 9 heures, des réservations à 11 heures, on était plein sur les deux services , a expliqué la propriétaire du restaurant, Patricia Delisle.

Plusieurs restaurants affichaient complet dimanche, notamment le Resto Roberto de Chicoutimi. Le restaurant était bondé. Presque tous les clients étaient venus souligner la Fête des Mères. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Les clients étaient bien contents de pouvoir souligner l’importance de leur maman tout en partageant un repas chaud. On est chanceux et chanceuse d’avoir notre mère encore, parce que du début à la fin, elle nous soutient , a déclaré Cathy Lavoie.

Selon le reportage de Julien Boudreault-Gauthier